Удар РФ по Краматорску: из-под завалов извлекли тело, вероятно, журналиста Reuters. Поисково-спасательные работы завершены. ФОТОРЕПОРТАЖ (дополнено)
В Краматорске Донецкой области во время поисково-спасательной операции под завалами обнаружили тело.
Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Спасатели нашли под завалами тело погибшего", - написал он.
Как отметили в Донецкой областной прокуратуре, сейчас известно об одном погибшем и шести раненых гражданских вследствие ракетного обстрела Краматорска.
"Из-под завалов разрушенного в г. Краматорск здания гостиницы деблокировано тело гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки со стороны ВС РФ.
Ранения различной степени тяжести получили шесть человек", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ГСЧС Украины также сообщили, что поисково-спасательные работы на месте ракетного удара завершены. Спасатели разобрали более 115 тонн разрушенных строительных конструкций здания.
Напомним, ночью россияне ударили "Искандером" по гостинице в Краматорске.
Как сообщило агентство Reuters, во время ракетного удара по отелю пострадала команда журналистов агентства. Один из членов их команды пропал без вести, еще двое были госпитализированы.
Позже сообщалось, что количество раненых в Краматорске Донецкой области увеличилось до шести, один в тяжелом состоянии.
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Для припинення жертв потрібно лише виконати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і налякана собача свора росіян розбіжиться по лісах а "нові" псевдо-вожаки перегризуться між собою за владу...
А щоб загартувати російського вожака, для цього нам потрібна нормальна зброя, наприклад далекобійні шторм шедоу, які союзники нам не дають. Ну то що робити будемо?
світова війна - "лебедина пісня" кацапського рейху та особисто Гаазького злочинця.
Проблема ліліпутіна - що сил у нього дуже мало і ядерної зброї майже нема.
А так "весь світ в труху", "оні все сдохнут а мі будем в раю", "зачем мір без росіі" - слова пукіна.
І ловити Гаазьких злочинців має Інтерпол, ООН, а не Україна.
АЛЕ....
«Рейтер»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-2 [2] , «Ройтерз»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-3 [3] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Reuters / «Ройтерз») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації. Вікіпедія
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