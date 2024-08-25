Удар РФ по Краматорску: из-под завалов извлекли тело, вероятно, журналиста Reuters. Поисково-спасательные работы завершены. ФОТОРЕПОРТАЖ (дополнено)

В Краматорске Донецкой области во время поисково-спасательной операции под завалами обнаружили тело.

Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели нашли под завалами тело погибшего", - написал он.

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Как отметили в Донецкой областной прокуратуре, сейчас известно об одном погибшем и шести раненых гражданских вследствие ракетного обстрела Краматорска.

"Из-под завалов разрушенного в г. Краматорск здания гостиницы деблокировано тело гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки со стороны ВС РФ.

Ранения различной степени тяжести получили шесть человек", - говорится в сообщении прокуратуры.

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В ГСЧС Украины также сообщили, что поисково-спасательные работы на месте ракетного удара завершены. Спасатели разобрали более 115 тонн разрушенных строительных конструкций здания.









Напомним, ночью россияне ударили "Искандером" по гостинице в Краматорске.

Как сообщило агентство Reuters, во время ракетного удара по отелю пострадала команда журналистов агентства. Один из членов их команды пропал без вести, еще двое были госпитализированы.

Позже сообщалось, что количество раненых в Краматорске Донецкой области увеличилось до шести, один в тяжелом состоянии.