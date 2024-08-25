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Удар РФ по Краматорску: из-под завалов извлекли тело, вероятно, журналиста Reuters. Поисково-спасательные работы завершены. ФОТОРЕПОРТАЖ (дополнено)

В Краматорске Донецкой области во время поисково-спасательной операции под завалами обнаружили тело.

Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели нашли под завалами тело погибшего", - написал он.

Читайте также: Мир должен осудить ракетный удар по Краматорску, где пострадали иностранные и украинские журналисты, - МИД

Как отметили в Донецкой областной прокуратуре, сейчас известно об одном погибшем и шести раненых гражданских вследствие ракетного обстрела Краматорска.

"Из-под завалов разрушенного в г. Краматорск здания гостиницы деблокировано тело гражданина Великобритании, погибшего во время ракетной атаки со стороны ВС РФ.

Ранения различной степени тяжести получили шесть человек", - говорится в сообщении прокуратуры.

Смотрите также: Удар по Краматорску: количество раненых возросло до 6. ФОТО (обновлено)

Удар по Краматорську 25 серпня
Удар по Краматорську 25 серпня
Удар по Краматорську 25 серпня

В ГСЧС Украины также сообщили, что поисково-спасательные работы на месте ракетного удара завершены. Спасатели разобрали более 115 тонн разрушенных строительных конструкций здания.

Удар по Краматорську 25 серпня
Удар по Краматорську 25 серпня
Удар по Краматорську 25 серпня
Удар по Краматорську 25 серпня

Напомним, ночью россияне ударили "Искандером" по гостинице в Краматорске.

Как сообщило агентство Reuters, во время ракетного удара по отелю пострадала команда журналистов агентства. Один из членов их команды пропал без вести, еще двое были госпитализированы.

Позже сообщалось, что количество раненых в Краматорске Донецкой области увеличилось до шести, один в тяжелом состоянии.

Автор: 

Краматорськ (2275) обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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Топ комментарии
+15
Ну це ж не перший раз рашисти по готелях б'ють.Невже досі не зрозуміли,що іноземні журналісти для орків-це як червона тряпка для бика,вони обов'язково вдарять Іскандером,якщо дізнаються про місце перебування іноземців.
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25.08.2024 19:29
+13
Навели ждуни. А параша саме туди і цілила.
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25.08.2024 19:25
+9
Російська армія на рівних може воювати лише з дітьми і журналістами
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25.08.2024 19:29
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Правила форума Совет форумчан
У жертвах війни ЗАВЖДИ ВИННИЙ - агресор - росія та її вожак ліліпутін.
Для припинення жертв потрібно лише виконати рішення Гаазького суду по справі злочинця ліліпутіна.
Загратуй російського вожака і налякана собача свора росіян розбіжиться по лісах а "нові" псевдо-вожаки перегризуться між собою за владу...
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25.08.2024 19:36 Ответить
ця війна ніколи б не сталася, якщо б 3 "харанта" не забрали у нас зброю.
А щоб загартувати російського вожака, для цього нам потрібна нормальна зброя, наприклад далекобійні шторм шедоу, які союзники нам не дають. Ну то що робити будемо?
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25.08.2024 19:47 Ответить
Звідки ти знаєш сталасяб війна чині?
світова війна - "лебедина пісня" кацапського рейху та особисто Гаазького злочинця.
Проблема ліліпутіна - що сил у нього дуже мало і ядерної зброї майже нема.
А так "весь світ в труху", "оні все сдохнут а мі будем в раю", "зачем мір без росіі" - слова пукіна.
І ловити Гаазьких злочинців має Інтерпол, ООН, а не Україна.
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25.08.2024 19:58 Ответить
З вас, російських тролів, прапорці Нідерландів познімаємо, солідолом обмажемо, і з Градів пуляти будемо
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25.08.2024 20:00 Ответить
Ця війна дякуючи мудрому наріду.Початок її з обрання Януковича,продовження повномаштабне з обрання зеленої шмарклі!!!А щр дала б ядерка,коли клоун здав Україну в Омані.В перші дні захопили б і ядерку,як ЗАЕС і Каховську.
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25.08.2024 20:01 Ответить
Навели ждуни. А параша саме туди і цілила.
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25.08.2024 19:25 Ответить
Або "какаяразніца" за гроші.
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25.08.2024 23:38 Ответить
Російська армія на рівних може воювати лише з дітьми і журналістами
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25.08.2024 19:29 Ответить
тобто Курськ, Белгород, Воронеж, ... уже приречені - це добре, дуже добре...
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25.08.2024 19:37 Ответить
Весь кацапстан приречений.
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25.08.2024 20:58 Ответить
Ну це ж не перший раз рашисти по готелях б'ють.Невже досі не зрозуміли,що іноземні журналісти для орків-це як червона тряпка для бика,вони обов'язково вдарять Іскандером,якщо дізнаються про місце перебування іноземців.
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25.08.2024 19:29 Ответить
Навмисно б'ють по іноземних журналістах. У Харкові теж такє було. Тільки в чому сенс, не розумію
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25.08.2024 20:30 Ответить
********* зараз заявить, "там бил штаб натавских найомнікав."
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25.08.2024 19:32 Ответить
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25.08.2024 19:47 Ответить
постійний терор цивільного населення - це "трудовые будни" недодержави Московія, світового терориста з віковим стажем...
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25.08.2024 19:49 Ответить
тепер ракет дальніх дадуть -
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25.08.2024 20:28 Ответить
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25.08.2024 21:18 Ответить
Шкода що так вийшло. Співчуття рідним.
АЛЕ....
«Рейтер»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-2 [2] , «Ройтерз»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-3 [3] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Reuters / «Ройтерз») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F британське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації. Вікіпедія
А що робив кореспондент постачальника даних про фінансові ринки у зоні бойових дій?
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25.08.2024 22:00 Ответить
 
 