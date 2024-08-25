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Во время удара РФ по Краматорску пострадали журналисты Reuters

Краматорськ

Ночью 25 августа российские войска ударили по отелю в Краматорске, где находились иностранные журналисты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агенство Reuters.

Отмечается, что во время ракетного удара по отелю пострадала команда журналистов агентства. Один из членов их команды пропал без вести, еще двое были госпитализированы.

Как сообщило Reuters, отель Sapphire, где находилось шестеро сотрудников Reuters, был поражен, вероятно, ракетным ударом в субботу вечером.

"Трое других журналистов были найдены", - говорится в заявлении агентства.

Напомним, ночью 25 августа в Краматорске прогремели взрывы. Россияне обстреляли гражданский объект.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по Краматорску: под завалами, вероятно, находится человек. ФОТО

Автор: 

Краматорськ (2273) обстрел (26942)


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рашен-ідіотен !!!

знайшло кого бомбити! Ройтерс у світових змі їм мізки винесе !
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25.08.2024 13:19 Ответить
Глобалісти та їх кишенькові ЗМІ - так, можуть образитись.
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25.08.2024 13:28 Ответить
Емм, а що поганого в глобалізмі? Будь-яке авто, мобільний телефон чи ноутбук є продуктом глобалізму...
От у совку не було глобалізації - їздили галімі Жигулі із Запорожцями, а мобілок і ноутбуків не було взагалі (хоча на глобалізованому Заході вони у 80-х вже були)...
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25.08.2024 13:34 Ответить
галімі Жигулі із Запорожцями це Фіат-124 та Фіат-500
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25.08.2024 13:46 Ответить
Фіат 600, а не 500...
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25.08.2024 13:47 Ответить
І саме через замкненість совка і відсутність глобальної кооперації той Фіат-124 і його похідні (ВАЗ-2105, 2106, 2107) випускали 30+ років...
А Буханку 1958 року роблять і досі Буханка, до речі, скопіпижжена з Jeep FC.
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25.08.2024 13:50 Ответить
Та не. Це-ж пiкап, а буханко - мiнiвен))
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25.08.2024 15:13 Ответить
Так у буханки теж є версія з вантажним кузовом, як і в цього джипа є варіант мінівен/фургон...
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25.08.2024 15:26 Ответить
в прифронтовых городах следует избегать гостиниц и мест большого скопления людей.
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25.08.2024 13:42 Ответить
 
 