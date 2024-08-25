Во время удара РФ по Краматорску пострадали журналисты Reuters

Ночью 25 августа российские войска ударили по отелю в Краматорске, где находились иностранные журналисты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет агенство Reuters.

Отмечается, что во время ракетного удара по отелю пострадала команда журналистов агентства. Один из членов их команды пропал без вести, еще двое были госпитализированы.

Как сообщило Reuters, отель Sapphire, где находилось шестеро сотрудников Reuters, был поражен, вероятно, ракетным ударом в субботу вечером.

"Трое других журналистов были найдены", - говорится в заявлении агентства.

Напомним, ночью 25 августа в Краматорске прогремели взрывы. Россияне обстреляли гражданский объект.

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