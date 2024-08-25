В Краматорске ночью россияне ударили по гражданскому объекту, есть раненые журналисты (обновлено)

Ночью 25 августа в Краматорске прогремели взрывы. Россияне обстреляли гражданский объект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Повреждения получили многоэтажки и частные дома. Есть раненые. Один в тяжелом состоянии.

Устанавливаем степень нанесенного ущерба в результате вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

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Позже начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне ударили по гостинице.

Среди ночи россияне ударили по Краматорску. Очередной мишенью в городе стала гостиница - пока известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами. Все три пострадавших - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", - говорится в сообщении.