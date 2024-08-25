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В Краматорске ночью россияне ударили по гражданскому объекту, есть раненые журналисты (обновлено)

Краматорськ

Ночью 25 августа в Краматорске прогремели взрывы. Россияне обстреляли гражданский объект.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Повреждения получили многоэтажки и частные дома. Есть раненые. Один в тяжелом состоянии.

Устанавливаем степень нанесенного ущерба в результате вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

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Позже начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне ударили по гостинице.

Среди ночи россияне ударили по Краматорску. Очередной мишенью в городе стала гостиница - пока известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами. Все три пострадавших - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", - говорится в сообщении.

Автор: 

Краматорськ (2273) обстрел (26942) Донецкая область (9524)


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Жодного дня не проходить що б рашиськї варвари не воювали з мирним населенням ,це не армія ,це злочина терористична орда ,коли вже здохне той виродок путін ,скільки ця паскуда біди принесло і земля тримає цю погань ?
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25.08.2024 08:27 Ответить
"Уничтожена гостиница, где заседали 100 натовских генералов-наёмников!"
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25.08.2024 11:25 Ответить
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25.08.2024 19:03 Ответить
 
 