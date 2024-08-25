В Краматорске ночью россияне ударили по гражданскому объекту, есть раненые журналисты (обновлено)
Ночью 25 августа в Краматорске прогремели взрывы. Россияне обстреляли гражданский объект.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.
"Повреждения получили многоэтажки и частные дома. Есть раненые. Один в тяжелом состоянии.
Устанавливаем степень нанесенного ущерба в результате вражеского обстрела", - говорится в сообщении.
Позже начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне ударили по гостинице.
Среди ночи россияне ударили по Краматорску. Очередной мишенью в городе стала гостиница - пока известно о двух раненых, еще один человек находится под завалами. Все три пострадавших - журналисты, граждане Украины, США и Великобритании", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
володимир омельянов
показать весь комментарий25.08.2024 08:27 Ответить Мне нравится 6
амфаш
показать весь комментарий25.08.2024 11:25 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий25.08.2024 19:03 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль