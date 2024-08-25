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Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и Чугуеву: 10 пострадавших, в том числе 4-летний ребенок

обстріл, Харківщина

Ночью 25 августа оккупанты ударили по Харькову и Чугуеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и начальник ОГА Олег Синегубов.

"В результате прилета по Слободскому району города горит частный дом. Экстренные службы работают на месте удара", - сообщил городской голова.

Впоследствии стало известно, что 6 человек пострадали.

"В Чугуеве враг нанес удар по частному сектору, среди пострадавших - ребенок 4 лет. Острая реакция на стресс, без госпитализации", - сообщил Синегубов.

Там пострадало - четверо.

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обстрел (26942) Харьков (7452) Харьковщина (5577)


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25.08.2024 07:13 Ответить
 
 