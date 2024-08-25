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Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву: 10 постраждалих, зокрема 4-річна дитина

обстріл, Харківщина

Вночі 25 серпня окупанти вдарили по Харкову та Чугуєву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок прильоту по Слобідському району міста горить приватний будинок. Екстрені служби працюють на місці удару", - повідомив міський голова.

Згодом стало відомо, що  6 людей постраждали.

"У Чугуєві ворог завдав удару по приватному сектору, серед постраждалих - дитина 4 років. Гостра реакція на стрес, без госпіталізації", - повідомив Синєгубов.

Там постраждало - четверо.

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Где палянiца?
показати весь коментар
25.08.2024 07:13 Відповісти
 
 