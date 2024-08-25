Сумщина пережила 74 російські обстріли протягом дня: 3 людини загинули, 7 - поранені
Протягом дня росіяни здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 182 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Юнаківська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (6 вибухів).
- Есманьська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (2 вибухи), унаслідок чого загинули 2 цивільні особи. Також ворог бив з мінометів (7 вибухів), здійснив авіаудар (КАБ) (1 вибух).
- Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), мінометів (7 вибухів). Також були авіаудари (КАБ) (5 вибухів).
- Річківська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи).
- Дружбівська громада: були авіаудари (КАБ) (4 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (33 вибухи), обстріли з мінометів (7 вибухів), обстріл FPV-дроном (1 вибух), авіаудари (КАБ) (4 вибухи). Унаслідок одного з артобстрілів загинула 1 цивільна особа.
- Середино-Будська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли FPV-дронами (7 вибухів), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа.
- Свеська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (4 вибухи), унаслідок чого цивільна особа отримала поранення. Також був ракетний удар (1 вибух).
- Хотінська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи), обстрілу з мінометів (3 вибухи), FPV-дронами (2 вибухи).
- Березівська громада: був авіаудар (КАБ) (2 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Новослобідська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Шалигинська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).
- Путивльська громада: був обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Миколаївська громада: здійснено ракетний удар 1 (вибух).
- Сумська громада: ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Сім людей зазнали поранень, двоє з них у важкому стані.
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