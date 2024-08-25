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Сумщина пережила 74 російські обстріли протягом дня: 3 людини загинули, 7 - поранені

Сумщина (фото ілюстративне)

Протягом дня росіяни здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 182 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Юнаківська громада: здійснено авіаудари (КАБ) (6 вибухів).
  • Есманьська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (2 вибухи), унаслідок чого загинули 2 цивільні особи. Також ворог бив з мінометів (7 вибухів), здійснив авіаудар (КАБ) (1 вибух).
  • Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи), мінометів (7 вибухів). Також були авіаудари (КАБ) (5 вибухів).
  • Річківська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи).
  • Дружбівська громада: були авіаудари (КАБ) (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (33 вибухи), обстріли з мінометів (7 вибухів), обстріл FPV-дроном (1 вибух), авіаудари (КАБ) (4 вибухи). Унаслідок одного з артобстрілів загинула 1 цивільна особа.
  • Середино-Будська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли FPV-дронами (7 вибухів), унаслідок чого отримала поранення 1 цивільна особа.
  • Свеська громада: зафіксовано авіаудар (КАБ) (4 вибухи), унаслідок чого цивільна особа отримала поранення. Також був ракетний удар (1 вибух).

Читайте: На Сумщині рашисти атакували дроном автомобіль цивільних: загинуло подружжя. ФОТО

  • Хотінська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи), обстрілу з мінометів (3 вибухи), FPV-дронами (2 вибухи).
  • Березівська громада: був авіаудар (КАБ) (2 вибухи).
  • Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Новослобідська громада: здійснено обстріл FPV-дроном (1 вибух).
  • Шалигинська громада: зафіксовано обстріли FPV-дронами (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Путивльська громада: був обстріл FPV-дроном (1 вибух).
  • Миколаївська громада: здійснено ракетний удар 1 (вибух).
  • Сумська громада: ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Сім людей зазнали поранень, двоє з них у важкому стані. 

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обстріл (28250) Сумська область (3555) жертви (1782)


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