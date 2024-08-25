Сумщина пережила 74 российских обстрела в течение дня: 3 человека погибли, 7 - ранены

В течение дня россияне совершили 74 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 182 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

Юнаковская громада: осуществлены авиаудары (КАБ) (6 взрывов).

Эсманьская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (2 взрыва), в результате чего погибли 2 гражданских лица . Также враг бил из минометов (7 взрывов), совершил авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

. Также враг бил из минометов (7 взрывов), совершил авиаудар (КАБ) (1 взрыв). Белопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва), минометов (7 взрывов). Также были авиаудары (КАБ) (5 взрывов).

Речковская громада: нанесен авиаудар (КАБ) (2 взрыва).

Дружбовская громада: были авиаудары (КАБ) (4 взрыва).

Великописаревская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (33 взрыва), обстрелы из минометов (7 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв), авиаудары (КАБ) (4 взрыва). В результате одного из артобстрелов погиб 1 гражданский человек.

Середино-Будская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады. Также были обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), в результате чего получил ранения 1 гражданский человек.

Свесская громада: зафиксирован авиаудар (КАБ) (4 взрыва), в результате чего гражданское лицо получило ранения. Также был ракетный удар (1 взрыв).

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Хотинская громада: нанесен авиаудар (КАБ) (2 взрыва), обстрел из минометов (3 взрыва), FPV-дронами (2 взрыва).

Березовская громада: был авиаудар (КАБ) (2 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

Новослободская громада: осуществлен обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: зафиксированы обстрелы FPV-дронами (4 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).

Путивльская громада: был обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Николаевская громада: осуществлен ракетный удар 1 (взрыв).

Сумская громада: враг совершил авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра. На месте работают все необходимые службы. Семь человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии.

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