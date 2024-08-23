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Рашисты ударили по зерновой инфраструктуре в Степановке и Глухове Сумской области, трое раненых. ФОТО

Днем 23 августа российские военные нанесли ракетные удары по Степановской громаде и Глухову Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

"23 августа 2024 года около 12:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес ракетные удары по зерновой инфраструктуре Степановской громады Сумского района и г. Глухов Шосткинского района. Трое работников сельскохозяйственного предприятия получили ранения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщине Силы обороны создают буферную зону, что позволяет уменьшить количество обстрелов территорий на этом направлении, - Госпогранслужба

На Сумщині ворог завдав ракетних ударів по зерновій інфраструктурі
На Сумщині ворог завдав ракетних ударів по зерновій інфраструктурі

Автор: 

обстрел (27114) Сумская область (3117)


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Як писати ахінею типу дойдем до АЕС, до Курська так коментаторів немєряно а от як прокоментувати ось такі та інші наслідки (яких значно побільшало за півмісяця) походів то тут якось не дуже.
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23.08.2024 15:17 Ответить
Що тут коментувати? Я живу в Сумах і констатую - кацапня за останні два тижні наче сказилася. Такої кількості прильотів ( каби, шахеди, ракети) на місто та область не було з початку війни. Щось, звісно (і досить багато), збивають, але від того не легше
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24.08.2024 01:31 Ответить
Про знають місцеві а ті що війни не бачили пишуть про перемоги 6
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24.08.2024 07:33 Ответить
 
 