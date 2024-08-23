Рашисты ударили по зерновой инфраструктуре в Степановке и Глухове Сумской области, трое раненых. ФОТО

Днем 23 августа российские военные нанесли ракетные удары по Степановской громаде и Глухову Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.

"23 августа 2024 года около 12:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес ракетные удары по зерновой инфраструктуре Степановской громады Сумского района и г. Глухов Шосткинского района. Трое работников сельскохозяйственного предприятия получили ранения", - говорится в сообщении.

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