Рашисты ударили по зерновой инфраструктуре в Степановке и Глухове Сумской области, трое раненых. ФОТО
Днем 23 августа российские военные нанесли ракетные удары по Степановской громаде и Глухову Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре.
"23 августа 2024 года около 12:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг нанес ракетные удары по зерновой инфраструктуре Степановской громады Сумского района и г. Глухов Шосткинского района. Трое работников сельскохозяйственного предприятия получили ранения", - говорится в сообщении.
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igor romanenko #506975
показать весь комментарий23.08.2024 15:17 Ответить Мне нравится 1
Оксана Фесенко #582011
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igor romanenko #506975
показать весь комментарий24.08.2024 07:33 Ответить Мне нравится 1
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