На Сумщине Силы обороны создают буферную зону, что позволяет уменьшить количество обстрелов территорий на этом направлении, - Госпогранслужба

Ежедневно враг продолжает обстреливать украинскую территорию, как в пределах Сумской области, так и в пределах Черниговской и Харьковской, но большинство обстрелов приходится именно на Сумское направление.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп, когда они нагло вступали в бой с украинскими воинами, или же пытались в том числе расстреливать гражданских, которые проезжали приграничье, сейчас значительно уменьшилась. В то же время ситуация по границе с Россией характеризуется, как и раньше, тем, что ежедневно враг продолжает обстреливать украинскую территорию. И в пределах и Сумской области, и в пределах Черниговской и Харьковской, но большинство обстрелов приходится именно по Сумскому направлению", - отметил Демченко.

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Также Демченко рассказал, что враг активно использует авиацию. По его словам, меньше всего обстрелов приходится по Черниговской области, но там также они присутствуют ежедневно. Кроме того, враг активно использует также артиллерию для нанесения ударов.

"Те действия, которые сейчас осуществляют Силы обороны Украины в направлении Сумской области, создавая такую буферную зону, конечно, позволяют тем территориям, которые находятся напротив этого направления, меньше подвергаться обстрелам, чем это было раньше", - добавил спикер.

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