На Сумщині Сили оборони створюють буферну зону, що дозволяє зменшити кількість обстрілів територій на цьому напрямку, - Держприкордонслужба

Щоденно ворог продовжує обстрілювати українську територію, як у межах Сумської області, так і в межах Чернігівської і Харківської, але більшість обстрілів припадає саме на Сумський напрямок.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, коли вони нахабно вступали в бій з українськими воїнами, або ж намагалися в тому числі розстрілювати цивільних, які проїжджали прикордоння, зараз значно зменшилася. Водночас ситуація по кордону з Росією характеризується, як і раніше, тим, що щоденно ворог продовжує обстрілювати українську територію. І в межах і Сумської області, і в межах Чернігівської і Харківської, але більшість обстрілів припадає саме по сумському напрямку", - зазначив Демченко.

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Також Демченко розповів, що ворог активно використовує авіацію. За його словами, найменше обстрілів припадає по Чернігівській області, але там також вони присутні щоденно. Крім того, ворог активно використовує також артилерію для завдання ударів.

"Ті дії, які зараз здійснюють Сили оборони України у напрямку Сумської області, створюючи таку буферну зону, звісно, дозволяють тим територіям, які знаходяться навпроти цього напрямку, менше піддаватися обстрілам, ніж це було раніше", - додав речник.

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