Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь залишається без змін, - Держприкордонслужба

Україна залишається готовою до будь-якого розвитку подій, поки Білорусь перебуває під впливом РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Загалом цей напрямок для нас і так залишається загрозливим, як і раніше, тому що Білорусь продовжує підтримувати Росію в цій війні. Однак поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення техніки чи особового складу. Загалом по лінії кордону за останній період не було якихось нестандартних ситуацій, або ж дій з боку білорусі щодо дестабілізації, яка б стосувалися лінії нашого кордону", - наголосив речник.

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