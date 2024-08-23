Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь залишається без змін, - Держприкордонслужба
Україна залишається готовою до будь-якого розвитку подій, поки Білорусь перебуває під впливом РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Загалом цей напрямок для нас і так залишається загрозливим, як і раніше, тому що Білорусь продовжує підтримувати Росію в цій війні. Однак поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення техніки чи особового складу. Загалом по лінії кордону за останній період не було якихось нестандартних ситуацій, або ж дій з боку білорусі щодо дестабілізації, яка б стосувалися лінії нашого кордону", - наголосив речник.
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А за березень Лука "споловинив" свої запаси снарядів і бомб з ракетами (віддав кацапам - більшість того що впало тоді на Чернігівщину та Київщину - було білоруським) Потім почав передавать ********** на схід Потім почав передавать танки та другу техніку І допередавався до того, що залишив білоруську армію "з голою жопою"! ТО чим же він воювать збирається? Навіть "Полонези" запустить не зможе - бо там стоять китайські ракети А китайці йому дозволу не дають!