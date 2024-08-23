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Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь залишається без змін, - Держприкордонслужба

кордон

Україна залишається готовою до будь-якого розвитку подій, поки Білорусь перебуває під впливом РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Загалом цей напрямок для нас і так залишається загрозливим, як і раніше, тому що Білорусь продовжує підтримувати Росію в цій війні. Однак поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення техніки чи особового складу. Загалом по лінії кордону за останній період не було якихось нестандартних ситуацій, або ж дій з боку білорусі щодо дестабілізації, яка б стосувалися лінії нашого кордону", - наголосив речник.

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Автор: 

Білорусь (7922) Держприкордонслужба (5923) кордон (4749) Демченко Андрій (342)


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''Ситуація на кордоні з бульбашами без змін''. А те що вони підтягнули до кордону третину своїх військ то це нічого не нагадує? Десь ми це вже проходили!
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23.08.2024 10:50 Відповісти
А третина - це скільки? Півтора бульбаша? І чи підтягнув взагалі ригорич ті війська чи просто перед ****** виправдовується?
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23.08.2024 10:59 Відповісти
Не "волновайся" То все - "понти" Білоруси нездатні були розпочать воєнні дії ще в березні 2022-го - коли у них була купа зброї та *********** і кацапи штурмували передмістя Києва Сум і Чернігова Дійшла бригада білоруська до Михайло-Коцюбинського - і збунтувалася! Не стріляли! Але зібралися, покинули техніку і пішли додому Офіцерів покинули Сказали: "Вам нада? Ваюйте! Мы Родзину защищать клялись - а не чужые земли заваёвываць!"
А за березень Лука "споловинив" свої запаси снарядів і бомб з ракетами (віддав кацапам - більшість того що впало тоді на Чернігівщину та Київщину - було білоруським) Потім почав передавать ********** на схід Потім почав передавать танки та другу техніку І допередавався до того, що залишив білоруську армію "з голою жопою"! ТО чим же він воювать збирається? Навіть "Полонези" запустить не зможе - бо там стоять китайські ракети А китайці йому дозволу не дають!
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23.08.2024 12:14 Відповісти
лукашко зачаївся ... у бульбі. Трохи тявкає з-під кущиків, але спить тихо. Без хропіння.
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23.08.2024 10:52 Відповісти
Сподіваюсь у нас там обстріляні і злагоджені підрозділи, а не так як в кацапів на Курську.
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23.08.2024 11:46 Відповісти
 
 