УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5164 відвідувача онлайн
Новини
1 508 13

Литва почала будівництво військової бази для німецьких військ біля кордону з Білоруссю

Литва розпочала будівництво військової бази біля кордону з Білоруссю

У Литві розпочалося будівництво військової бази, на якій до кінця 2027 року розмістять до 4 000 боєздатних німецьких військових. Це буде перше постійне розгортання військ ФРН у Європі з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, торік Німеччина зобов'язалася розмістити війська в країні-члені НАТО та ЄС, що межує з Росією.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв це рішення із розміщенням союзних військ у Західній Німеччині під час холодної війни для захисту Західної Європи у разі радянського нападу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові бази США в Європі переведено в стан підвищеної готовності через загрозу диверсій з боку РФ, - CNN

База будуватиметься у Руднінкаї, недалеко від столиці Вільнюса та всього за 20 км від Білорусі. Планується, що вона вміщатиме до 4000 військовослужбовців, сховища та технічне обслуговування танків та іншого обладнання, а також стрільбища всіх розмірів.

Ще близько тисячі німецьких військових та цивільних підрядників буде розміщено на інших об'єктах у Литві.

Нова військова інфраструктура включатиме 120 будівель, вертолітні майданчики, полігони, плацдарми, понад 10 км внутрішніх доріг тощо. Згідно з контрактом базу передадуть у користування німецькій бригаді протягом трьох років.

Читайте також: Білорусь розгорнула авіацію і війська ППО на кордоні з Україною

Автор: 

військова база (90) Німеччина (7336) кордон (4756) Литва (2389)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Зараз бульбофюрер вилезе та буде всіх лякати атомною бомбою.
показати весь коментар
20.08.2024 15:31
+2
Нащо тих боягузів туди поселяти?
показати весь коментар
20.08.2024 15:33
+2
пукін усіх переграв!
показати весь коментар
20.08.2024 15:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз бульбофюрер вилезе та буде всіх лякати атомною бомбою.
показати весь коментар
20.08.2024 15:31 Відповісти
Тут вже третю добу бомбить у пропагандонів від цього рішення.
показати весь коментар
20.08.2024 16:24 Відповісти
Нащо тих боягузів туди поселяти?
показати весь коментар
20.08.2024 15:33 Відповісти
пукін усіх переграв!
показати весь коментар
20.08.2024 15:34 Відповісти
Ага, "стратєх без жодних помилок" (С) Таймс
показати весь коментар
20.08.2024 15:36 Відповісти
"перше постійне розгортання військ ФРН у Європі з часів Другої світової війни."

А в часи ДСВ війська ФРН там добряче розгорнулися
показати весь коментар
20.08.2024 15:34 Відповісти
бацька, вошЬдь стрьомних-полохливих "братів білорусів" - то купа лайна, і цю купу треба просто прикрити рядном, чи навіть сміттям, аби воно тупо перегнило..
показати весь коментар
20.08.2024 15:36 Відповісти
Так це ГУТ
показати весь коментар
20.08.2024 15:38 Відповісти
И шо, вот так положив йух на эскалацию?
показати весь коментар
20.08.2024 15:44 Відповісти
А колись самого факту членства в НАТО було достатньо для відчуття безпеки...
показати весь коментар
20.08.2024 15:47 Відповісти
багатоходівка молі
показати весь коментар
20.08.2024 15:50 Відповісти
Базы литовцы построят а вот когда вернут уничтоженный фрау Меркель бундесвер в составе 26 бригад?
показати весь коментар
20.08.2024 15:57 Відповісти
Для німців!?
**********, готйтесь до новой Хатині, московськи чекісти вам її скоро влаштують.
показати весь коментар
20.08.2024 16:45 Відповісти
 
 