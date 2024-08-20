Литва почала будівництво військової бази для німецьких військ біля кордону з Білоруссю

У Литві розпочалося будівництво військової бази, на якій до кінця 2027 року розмістять до 4 000 боєздатних німецьких військових. Це буде перше постійне розгортання військ ФРН у Європі з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, торік Німеччина зобов'язалася розмістити війська в країні-члені НАТО та ЄС, що межує з Росією.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв це рішення із розміщенням союзних військ у Західній Німеччині під час холодної війни для захисту Західної Європи у разі радянського нападу.

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База будуватиметься у Руднінкаї, недалеко від столиці Вільнюса та всього за 20 км від Білорусі. Планується, що вона вміщатиме до 4000 військовослужбовців, сховища та технічне обслуговування танків та іншого обладнання, а також стрільбища всіх розмірів.

Ще близько тисячі німецьких військових та цивільних підрядників буде розміщено на інших об'єктах у Литві.

Нова військова інфраструктура включатиме 120 будівель, вертолітні майданчики, полігони, плацдарми, понад 10 км внутрішніх доріг тощо. Згідно з контрактом базу передадуть у користування німецькій бригаді протягом трьох років.

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