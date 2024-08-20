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Новини
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Білорусь розгорнула авіацію і війська ППО на кордоні з Україною

білорусь,війська

Військові Білорусі розгорнули біля кордону з Україною авіацію та війська ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АР.

На національному телебаченні генерал-майор Андрій Лук’янович, командувач білоруськими військами ППО заявив, що вони розгорнули зенітні ракети та солдатів радіотехнічного корпусу біля українського кордону. Ця заява прозвучала через день після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив про розміщення третини військових країни вздовж кордону.

У AP при цьому нагадали, що загалом білоруська армія налічує близько 60 тисяч військових.

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Автор: 

Білорусь (7926) кордон (4756) Україна (5876)


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Топ коментарі
+17
Що вони там суєтяться постійно? Дерунів переїли?
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20.08.2024 08:03
+12
Главное другое, Санду попросила, а мы согласились поставить жирную крапку на Приднестровье?
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20.08.2024 08:00
+10
бульба підгорає
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20.08.2024 08:03
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Главдраник - на подмене, значит уважает.
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20.08.2024 07:57 Відповісти
Главное другое, Санду попросила, а мы согласились поставить жирную крапку на Приднестровье?
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20.08.2024 08:00 Відповісти
бульба підгорає
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20.08.2024 08:03 Відповісти
Що вони там суєтяться постійно? Дерунів переїли?
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20.08.2024 08:03 Відповісти
Бульбенфюрер розтягнувся в шпагаті між демонстрацією відданості курдупельфюреру і небажанням вляпатись в воєнні злочини. Буде імітувати загрози, робити дрібні провокації, але не вступатиме у бойові дії. Ну, поки буде спроможний.
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20.08.2024 08:18 Відповісти
скільки літаків можуть раптово з*явитися у ВПС ЗСУ?
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20.08.2024 08:18 Відповісти
шось давно цьому педіку дрони не залітали...
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20.08.2024 08:25 Відповісти
Он же - за семью печатями, Бо сховався в дупi хутiна, а стрельнуть в сорону бункерного для клоуна, на уровне инстинкта, табу.
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20.08.2024 08:38 Відповісти
а хто а50 там підірвав дроном?
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20.08.2024 08:39 Відповісти
Речь идет о главной пятиконечной звезде, которой клянутся все длб.
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20.08.2024 08:41 Відповісти
...Которая до сих пор непохитно возвыщается.
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20.08.2024 08:42 Відповісти
Довбодятли - бульбаші! Що тут ще скажещ...
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20.08.2024 08:41 Відповісти
Як тільки приходить час збирати урожай картоплі,у бульборейху починається загострення,викликане передозом крохмалю в організмі
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20.08.2024 08:54 Відповісти
"Понти для приїжджих"! Для того, щоб воювать - треба мать запаси ***********, техніки та інших матзасобів А Лука, в угоду Путіну, спорожнив свої арсенали і бази Ну - підуть в атаку! І куди дійдуть? Білоруси тільки наші сили сковують та увагу відволікають
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20.08.2024 09:03 Відповісти
В День нашої Незалежності,слід очікувати массованої ракетної атаки рф і паралельно удар з терит. Білорусі.Щур загнаний в куток буде смертельно небезпечний.
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20.08.2024 09:09 Відповісти
Не разганяй херні: ворогу не потрібні виправдання, щоб завдати ракетного удару. На минулий День Незалежності також очікували чогось такого, але нічого не було (зате було у зимку).
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20.08.2024 10:29 Відповісти
тіки рипнится мозерському НПЗ гаплик.
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20.08.2024 09:53 Відповісти
Йому вже у 2022 мав бути гаплик.
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20.08.2024 10:26 Відповісти
Картопляники возбуділісь
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20.08.2024 10:59 Відповісти
Бульба жарим, бульба варим, бульба так сыра ******!
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20.08.2024 11:22 Відповісти
Мозирський НПЗ: пора.
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20.08.2024 11:24 Відповісти
лукашенко був би смішний як би не був воєним злочинцем
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20.08.2024 11:26 Відповісти
Почему молчит Тихановская?!
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20.08.2024 11:49 Відповісти
Так це ж "Навальний у спідниці"!
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20.08.2024 15:23 Відповісти
Беда иная тут. Все войска бульбашей завязаны и привязаны на к мо кацапов. Изначально. Председатель радгоспу---давно предавно картонная фигура. И он это знает и понимает и согласен был давно. Рано или поздно с той стороны будет наступление. Чтобы перекрыть поставки с Запада. Скорее всего это произойдёт, как кацапы приберут себе весь донбалласт.
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20.08.2024 21:42 Відповісти
 
 