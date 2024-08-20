Білорусь розгорнула авіацію і війська ППО на кордоні з Україною
Військові Білорусі розгорнули біля кордону з Україною авіацію та війська ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє АР.
На національному телебаченні генерал-майор Андрій Лук’янович, командувач білоруськими військами ППО заявив, що вони розгорнули зенітні ракети та солдатів радіотехнічного корпусу біля українського кордону. Ця заява прозвучала через день після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив про розміщення третини військових країни вздовж кордону.
У AP при цьому нагадали, що загалом білоруська армія налічує близько 60 тисяч військових.
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