Беларусь развернула авиацию и войска ПВО на границе с Украиной

Военные Беларуси развернули у границы с Украиной авиацию и войска ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ,об этом сообщает АР.

На национальном телевидении генерал-майор Андрей Лукьянович, командующий белорусскими войсками ПВО заявил, что они развернули зенитные ракеты и солдат радиотехнического корпуса у украинской границы. Это заявление прозвучало через день после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил о размещении трети военных страны вдоль границы.

В AP при этом напомнили, что в целом белорусская армия насчитывает около 60 тысяч военных.

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