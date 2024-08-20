РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4646 посетителей онлайн
Новости
9 717 25

Беларусь развернула авиацию и войска ПВО на границе с Украиной

білорусь,війська

Военные Беларуси развернули у границы с Украиной авиацию и войска ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ,об этом сообщает АР.

На национальном телевидении генерал-майор Андрей Лукьянович, командующий белорусскими войсками ПВО заявил, что они развернули зенитные ракеты и солдат радиотехнического корпуса у украинской границы. Это заявление прозвучало через день после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил о размещении трети военных страны вдоль границы.

В AP при этом напомнили, что в целом белорусская армия насчитывает около 60 тысяч военных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Китая Ли Цян посетит РФ и Беларусь, - МИД

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5262) Украина (44927)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Що вони там суєтяться постійно? Дерунів переїли?
показать весь комментарий
20.08.2024 08:03
+12
Главное другое, Санду попросила, а мы согласились поставить жирную крапку на Приднестровье?
показать весь комментарий
20.08.2024 08:00
+10
бульба підгорає
показать весь комментарий
20.08.2024 08:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Главдраник - на подмене, значит уважает.
показать весь комментарий
20.08.2024 07:57 Ответить
Главное другое, Санду попросила, а мы согласились поставить жирную крапку на Приднестровье?
показать весь комментарий
20.08.2024 08:00 Ответить
бульба підгорає
показать весь комментарий
20.08.2024 08:03 Ответить
Що вони там суєтяться постійно? Дерунів переїли?
показать весь комментарий
20.08.2024 08:03 Ответить
Бульбенфюрер розтягнувся в шпагаті між демонстрацією відданості курдупельфюреру і небажанням вляпатись в воєнні злочини. Буде імітувати загрози, робити дрібні провокації, але не вступатиме у бойові дії. Ну, поки буде спроможний.
показать весь комментарий
20.08.2024 08:18 Ответить
скільки літаків можуть раптово з*явитися у ВПС ЗСУ?
показать весь комментарий
20.08.2024 08:18 Ответить
шось давно цьому педіку дрони не залітали...
показать весь комментарий
20.08.2024 08:25 Ответить
Он же - за семью печатями, Бо сховався в дупi хутiна, а стрельнуть в сорону бункерного для клоуна, на уровне инстинкта, табу.
показать весь комментарий
20.08.2024 08:38 Ответить
а хто а50 там підірвав дроном?
показать весь комментарий
20.08.2024 08:39 Ответить
Речь идет о главной пятиконечной звезде, которой клянутся все длб.
показать весь комментарий
20.08.2024 08:41 Ответить
...Которая до сих пор непохитно возвыщается.
показать весь комментарий
20.08.2024 08:42 Ответить
Довбодятли - бульбаші! Що тут ще скажещ...
показать весь комментарий
20.08.2024 08:41 Ответить
Як тільки приходить час збирати урожай картоплі,у бульборейху починається загострення,викликане передозом крохмалю в організмі
показать весь комментарий
20.08.2024 08:54 Ответить
"Понти для приїжджих"! Для того, щоб воювать - треба мать запаси ***********, техніки та інших матзасобів А Лука, в угоду Путіну, спорожнив свої арсенали і бази Ну - підуть в атаку! І куди дійдуть? Білоруси тільки наші сили сковують та увагу відволікають
показать весь комментарий
20.08.2024 09:03 Ответить
В День нашої Незалежності,слід очікувати массованої ракетної атаки рф і паралельно удар з терит. Білорусі.Щур загнаний в куток буде смертельно небезпечний.
показать весь комментарий
20.08.2024 09:09 Ответить
Не разганяй херні: ворогу не потрібні виправдання, щоб завдати ракетного удару. На минулий День Незалежності також очікували чогось такого, але нічого не було (зате було у зимку).
показать весь комментарий
20.08.2024 10:29 Ответить
тіки рипнится мозерському НПЗ гаплик.
показать весь комментарий
20.08.2024 09:53 Ответить
Йому вже у 2022 мав бути гаплик.
показать весь комментарий
20.08.2024 10:26 Ответить
Картопляники возбуділісь
показать весь комментарий
20.08.2024 10:59 Ответить
Бульба жарим, бульба варим, бульба так сыра ******!
показать весь комментарий
20.08.2024 11:22 Ответить
Мозирський НПЗ: пора.
показать весь комментарий
20.08.2024 11:24 Ответить
лукашенко був би смішний як би не був воєним злочинцем
показать весь комментарий
20.08.2024 11:26 Ответить
Почему молчит Тихановская?!
показать весь комментарий
20.08.2024 11:49 Ответить
Так це ж "Навальний у спідниці"!
показать весь комментарий
20.08.2024 15:23 Ответить
Беда иная тут. Все войска бульбашей завязаны и привязаны на к мо кацапов. Изначально. Председатель радгоспу---давно предавно картонная фигура. И он это знает и понимает и согласен был давно. Рано или поздно с той стороны будет наступление. Чтобы перекрыть поставки с Запада. Скорее всего это произойдёт, как кацапы приберут себе весь донбалласт.
показать весь комментарий
20.08.2024 21:42 Ответить
 
 