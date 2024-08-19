Премьер Китая Ли Цян посетит РФ и Беларусь, - МИД
Премьер-министр Китая Ли Цян совершит визиты в Россию и Беларусь.
Об этом сообщила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По приглашению премьер-министров России Михаила Мишустина и Беларуси Романа Головченко с 20 по 23 августа премьер Госсовета (правительства Китая. - Ред.) Ли Цян посетит Россию и Беларусь", - отметила она.
В МИД отметили, что в Москве Ли проведет вместе с Мишустиным 29-ю очередную встречу глав правительств Китая и России, в ходе которой стороны "проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, практическому сотрудничеству и вопросам, представляющим взаимный интерес".
В Минске глава китайского правительства обсудит с Головченко пути усиления китайско-белорусского сотрудничества и развития всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, добавила спикер МИД.
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