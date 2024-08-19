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Премьер Китая Ли Цян посетит РФ и Беларусь, - МИД

Прем'єр Китаю Лі Цян відвідає РФ та Білорусь

Премьер-министр Китая Ли Цян совершит визиты в Россию и Беларусь.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По приглашению премьер-министров России Михаила Мишустина и Беларуси Романа Головченко с 20 по 23 августа премьер Госсовета (правительства Китая. - Ред.) Ли Цян посетит Россию и Беларусь", - отметила она.

В МИД отметили, что в Москве Ли проведет вместе с Мишустиным 29-ю очередную встречу глав правительств Китая и России, в ходе которой стороны "проведут углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, практическому сотрудничеству и вопросам, представляющим взаимный интерес".

В Минске глава китайского правительства обсудит с Головченко пути усиления китайско-белорусского сотрудничества и развития всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, добавила спикер МИД.

Также читайте: Китайские компании начали отказываться поставлять товары напрямую в Россию

Автор: 

Беларусь (7888) Китай (2946) россия (95413) Ли Цян (4)


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Топ комментарии
+4
Зачастили бульбу окучувати
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19.08.2024 11:19
+3
Хто там казав що Китай відмовився від мордору? Вони йдуть в одному ритмі.
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19.08.2024 11:20
+3
Барін їде холопів чубти.
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19.08.2024 11:24
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Зачастили бульбу окучувати
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19.08.2024 11:19 Ответить
Ползуча анексія. Пів раїсі вже косоокими заселили, ті з рашасамками поодружувались й плодяться, що ті кролі. Бо в піднебесній можна тільки одну дитину. За другу штраф, а за третю строк. Крім того, тупеньких після відповідних тестів хімічно люструють, щоб дебілов не плодили.
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19.08.2024 11:50 Ответить
Хто там казав що Китай відмовився від мордору? Вони йдуть в одному ритмі.
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19.08.2024 11:20 Ответить
Хто-хто, найвеличніший підар **********.
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19.08.2024 11:43 Ответить
Барін їде холопів чубти.
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19.08.2024 11:24 Ответить
їде білий гаспадін провіряти двух довбо@бів
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19.08.2024 11:27 Ответить
Колись імператор Вільгельм ІІ подарував російському царю картину "Жёлтая опасность" А коли зустрічався з ним на Балтиці - наказав піднять сигнал: "Адмірал Атлантичного океану вітає адмірала Тихого океану" Цим натякнув на "розподіл сфер впливу" Кацапи "натяк" не зрозуміли І своїми руками "вигодували свого могильщика"
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19.08.2024 11:36 Ответить
Хозяин свои владения обьезжает
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19.08.2024 11:31 Ответить
Интересно, почему Трамп умалчивает что его лучшие друзья целуют ботинки Си? Мало того, Трамп еще хочет расширить влияние Китая отдав его вассалам большую часть Украины в том числе Черноморский регион. Так что скоро благодаря Трампу, китайцы будут не только на Беларашке а и в Черном море проводить учения у границ НАТО.
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19.08.2024 11:52 Ответить
і це не дивно... щоб кацап щось зрозумів треба винищити 2/3 населення, тоді до Ванюши доходить "чьто как то нє так"
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19.08.2024 11:47 Ответить
а КНДР с Ираном? тоже ж братаны-изгои
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19.08.2024 11:54 Ответить
Підар узькожопий.
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19.08.2024 12:03 Ответить
Та їде в черговий раз пиз..ди виписати, щоб ядеркою не розмахували. Бо довбойобам не доходить, що Сі - проти.
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19.08.2024 12:10 Ответить
"Мороз-воевода дозором обходит владенья свои..."
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19.08.2024 12:23 Ответить
Та нєхєра кітайозо не "хазяїн" кацапо-бульб - вони його кашмарят із-за грошей, які жовтосракі вклали в "кацапоеканомікі" - кітайози вже їх заручники і в війні, і в грошах..
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19.08.2024 13:23 Ответить
Че-т мне больше Ли **** нгавится, чем Лиц Ян, но Настрадамус говорит, что для Китая все-таки Ян, то же сказал и Булгаков(желтый крем).
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19.08.2024 15:06 Ответить
 
 