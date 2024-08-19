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Прем’єр Китаю Лі Цян відвідає РФ та Білорусь, - МЗС

Прем'єр Китаю Лі Цян відвідає РФ та Білорусь

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян здійснить візити до Росії та Білорусі.

Про це повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На запрошення прем’єр-міністрів Росії Михайла Мішустіна та Білорусі Романа Головченка з 20 по 23 серпня прем’єр Держради (уряду Китаю. - Ред.) Лі Цян відвідає Росію та Білорусь", - зазначила вона.

В МЗС зазначили, що у Москві Лі проведе разом із Мішустіним 29-ту чергову зустріч глав урядів Китаю та Росії, у ході якої сторони "проведуть поглиблений обмін думками щодо двосторонніх відносин, практичної співпраці та питань, що становлять взаємний інтерес".

В Мінську глава китайського уряду обговорить із Головченком шляхи посилення китайсько-білоруської співпраці й розвитку всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами, додала речниця МЗС.

Також читайте: Китайські компанії почали відмовлятися постачати товари безпосередньо до Росії

Автор: 

Білорусь (7926) Китай (4555) росія (65002) Лі Цян (5)


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Топ коментарі
+4
Зачастили бульбу окучувати
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19.08.2024 11:19
+3
Хто там казав що Китай відмовився від мордору? Вони йдуть в одному ритмі.
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19.08.2024 11:20
+3
Барін їде холопів чубти.
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19.08.2024 11:24
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Зачастили бульбу окучувати
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19.08.2024 11:19 Відповісти
Ползуча анексія. Пів раїсі вже косоокими заселили, ті з рашасамками поодружувались й плодяться, що ті кролі. Бо в піднебесній можна тільки одну дитину. За другу штраф, а за третю строк. Крім того, тупеньких після відповідних тестів хімічно люструють, щоб дебілов не плодили.
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19.08.2024 11:50 Відповісти
Хто там казав що Китай відмовився від мордору? Вони йдуть в одному ритмі.
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19.08.2024 11:20 Відповісти
Хто-хто, найвеличніший підар **********.
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19.08.2024 11:43 Відповісти
Барін їде холопів чубти.
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19.08.2024 11:24 Відповісти
їде білий гаспадін провіряти двух довбо@бів
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19.08.2024 11:27 Відповісти
Колись імператор Вільгельм ІІ подарував російському царю картину "Жёлтая опасность" А коли зустрічався з ним на Балтиці - наказав піднять сигнал: "Адмірал Атлантичного океану вітає адмірала Тихого океану" Цим натякнув на "розподіл сфер впливу" Кацапи "натяк" не зрозуміли І своїми руками "вигодували свого могильщика"
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19.08.2024 11:36 Відповісти
Хозяин свои владения обьезжает
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19.08.2024 11:31 Відповісти
Интересно, почему Трамп умалчивает что его лучшие друзья целуют ботинки Си? Мало того, Трамп еще хочет расширить влияние Китая отдав его вассалам большую часть Украины в том числе Черноморский регион. Так что скоро благодаря Трампу, китайцы будут не только на Беларашке а и в Черном море проводить учения у границ НАТО.
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19.08.2024 11:52 Відповісти
і це не дивно... щоб кацап щось зрозумів треба винищити 2/3 населення, тоді до Ванюши доходить "чьто как то нє так"
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19.08.2024 11:47 Відповісти
а КНДР с Ираном? тоже ж братаны-изгои
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19.08.2024 11:54 Відповісти
Підар узькожопий.
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19.08.2024 12:03 Відповісти
Та їде в черговий раз пиз..ди виписати, щоб ядеркою не розмахували. Бо довбойобам не доходить, що Сі - проти.
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19.08.2024 12:10 Відповісти
"Мороз-воевода дозором обходит владенья свои..."
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19.08.2024 12:23 Відповісти
Та нєхєра кітайозо не "хазяїн" кацапо-бульб - вони його кашмарят із-за грошей, які жовтосракі вклали в "кацапоеканомікі" - кітайози вже їх заручники і в війні, і в грошах..
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19.08.2024 13:23 Відповісти
Че-т мне больше Ли **** нгавится, чем Лиц Ян, но Настрадамус говорит, что для Китая все-таки Ян, то же сказал и Булгаков(желтый крем).
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19.08.2024 15:06 Відповісти
 
 