Прем’єр Китаю Лі Цян відвідає РФ та Білорусь, - МЗС

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян здійснить візити до Росії та Білорусі.

Про це повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На запрошення прем’єр-міністрів Росії Михайла Мішустіна та Білорусі Романа Головченка з 20 по 23 серпня прем’єр Держради (уряду Китаю. - Ред.) Лі Цян відвідає Росію та Білорусь", - зазначила вона.

В МЗС зазначили, що у Москві Лі проведе разом із Мішустіним 29-ту чергову зустріч глав урядів Китаю та Росії, у ході якої сторони "проведуть поглиблений обмін думками щодо двосторонніх відносин, практичної співпраці та питань, що становлять взаємний інтерес".

В Мінську глава китайського уряду обговорить із Головченком шляхи посилення китайсько-білоруської співпраці й розвитку всеосяжного стратегічного партнерства між двома країнами, додала речниця МЗС.

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