Литва начала строительство военной базы для немецких войск у границы с Беларусью

В Литве началось строительство военной базы, на которой до конца 2027 года разместят до 4 000 боеспособных немецких военных. Это будет первое постоянное развертывание войск ФРГ в Европе со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, в прошлом году Германия обязалась разместить войска в стране-члене НАТО и ЕС, граничащей с Россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил это решение с размещением союзных войск в Западной Германии во время холодной войны для защиты Западной Европы в случае советского нападения.

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База будет строиться в Руднинкае, недалеко от столицы Вильнюса и всего в 20 км от Беларуси. Планируется, что она будет вмещать до 4000 военнослужащих, хранилища и техническое обслуживание танков и другого оборудования, а также стрельбища всех размеров.

Еще около тысячи немецких военных и гражданских подрядчиков будут размещены на других объектах в Литве.

Новая военная инфраструктура будет включать 120 зданий, вертолетные площадки, полигоны, плацдармы, более 10 км внутренних дорог и тому подобное. Согласно контракту базу передадут в пользование немецкой бригаде в течение трех лет.

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