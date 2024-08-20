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Новости
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Литва начала строительство военной базы для немецких войск у границы с Беларусью

Литва розпочала будівництво військової бази біля кордону з Білоруссю

В Литве началось строительство военной базы, на которой до конца 2027 года разместят до 4 000 боеспособных немецких военных. Это будет первое постоянное развертывание войск ФРГ в Европе со времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, в прошлом году Германия обязалась разместить войска в стране-члене НАТО и ЕС, граничащей с Россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил это решение с размещением союзных войск в Западной Германии во время холодной войны для защиты Западной Европы в случае советского нападения.

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База будет строиться в Руднинкае, недалеко от столицы Вильнюса и всего в 20 км от Беларуси. Планируется, что она будет вмещать до 4000 военнослужащих, хранилища и техническое обслуживание танков и другого оборудования, а также стрельбища всех размеров.

Еще около тысячи немецких военных и гражданских подрядчиков будут размещены на других объектах в Литве.

Новая военная инфраструктура будет включать 120 зданий, вертолетные площадки, полигоны, плацдармы, более 10 км внутренних дорог и тому подобное. Согласно контракту базу передадут в пользование немецкой бригаде в течение трех лет.

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Автор: 

военная база (216) Германия (6939) граница (5262) Литва (2450)


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Топ комментарии
+2
Зараз бульбофюрер вилезе та буде всіх лякати атомною бомбою.
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20.08.2024 15:31
+2
Нащо тих боягузів туди поселяти?
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20.08.2024 15:33
+2
пукін усіх переграв!
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20.08.2024 15:34
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Зараз бульбофюрер вилезе та буде всіх лякати атомною бомбою.
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20.08.2024 15:31 Ответить
Тут вже третю добу бомбить у пропагандонів від цього рішення.
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20.08.2024 16:24 Ответить
Нащо тих боягузів туди поселяти?
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20.08.2024 15:33 Ответить
пукін усіх переграв!
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20.08.2024 15:34 Ответить
Ага, "стратєх без жодних помилок" (С) Таймс
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20.08.2024 15:36 Ответить
"перше постійне розгортання військ ФРН у Європі з часів Другої світової війни."

А в часи ДСВ війська ФРН там добряче розгорнулися
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20.08.2024 15:34 Ответить
бацька, вошЬдь стрьомних-полохливих "братів білорусів" - то купа лайна, і цю купу треба просто прикрити рядном, чи навіть сміттям, аби воно тупо перегнило..
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20.08.2024 15:36 Ответить
Так це ГУТ
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20.08.2024 15:38 Ответить
И шо, вот так положив йух на эскалацию?
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20.08.2024 15:44 Ответить
А колись самого факту членства в НАТО було достатньо для відчуття безпеки...
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20.08.2024 15:47 Ответить
багатоходівка молі
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20.08.2024 15:50 Ответить
Базы литовцы построят а вот когда вернут уничтоженный фрау Меркель бундесвер в составе 26 бригад?
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20.08.2024 15:57 Ответить
Для німців!?
**********, готйтесь до новой Хатині, московськи чекісти вам її скоро влаштують.
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20.08.2024 16:45 Ответить
 
 