Військові бази США в Європі переведено в стан підвищеної готовності через загрозу диверсій з боку РФ, - CNN

Минулого тижня кілька військових баз США в Європі перевели в стан підвищеної бойової готовності після отримання розвідкою інформації про можливі диверсії проти американських військових обʼєктів та військового персоналу з боку "підтримуваних Росією осіб".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство CNN з посиланням на низку джерел.

Зазначається, що американська розвідка протягом останніх двох тижнів отримувала дані, що РФ розглядає американські бази і військовий персонал США як ціль для атаки своїми проксі-силами. Подібні атаки були зафіксовані в Німеччині, коли заарештували двох людей із російським і німецьким громадянством - їх підозрюють у шпигунстві на Росію та підготовці диверсій.

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Співрозмовники видання повідомили, що дані розвідки, які США отримали протягом останніх двох тижнів і про які раніше не повідомлялося, були визнані достатньо тривожними, щоб застосувати додаткові протоколи безпеки: декілька американських військових баз у Європі підняли рівень захисту до другого за значенням стану "Чарлі". Його застосовують, коли є ймовірність теракту або нападу на особовий склад та військові обʼєкти.

Високопосадовець НАТО заявив, що Альянс "значно збільшив" обмін розвідувальною інформацією щодо "російської кампанії таємної саботажної діяльності" в Європі, яка стає дедалі нахабнішою і агресивнішою в останні місяці на тлі виборів на Заході, що є "чудовою можливістю" для Росії спробувати підірвати громадську підтримку України.

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У статті зазначається, що європейське командування Збройних сил США відмовилося від коментарів, однак речник командування Ден Дей заявив, що "наше посилення пильності не пов'язане з якоюсь однією загрозою, а зумовлене комбінацією факторів, що потенційно впливають на безпеку американських сил на європейському театрі воєнних дій".

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося про те, що кілька американських військових баз у Європі переведені у стан підвищеної готовності через загрозу терактів.