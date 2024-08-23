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Ситуация на границе с Республикой Беларусь остается без изменений, - Госпогранслужба

кордон

Украина остается готовой к любому развитию событий, пока Беларусь находится под влиянием РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"В целом это направление для нас и так остается угрожающим, как и раньше, потому что Беларусь продолжает поддерживать Россию в этой войне. Однако рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения техники или личного состава. В целом по линии границы за последний период не было каких-то нестандартных ситуаций, или же действий со стороны Беларуси по дестабилизации, которая бы касались линии нашей границы", - подчеркнул спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва начала строительство военной базы для немецких войск у границы с Беларусью

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Беларусь (7886) Госпогранслужба (6370) граница (5257) Демченко Андрей (279)


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''Ситуація на кордоні з бульбашами без змін''. А те що вони підтягнули до кордону третину своїх військ то це нічого не нагадує? Десь ми це вже проходили!
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23.08.2024 10:50 Ответить
А третина - це скільки? Півтора бульбаша? І чи підтягнув взагалі ригорич ті війська чи просто перед ****** виправдовується?
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23.08.2024 10:59 Ответить
Не "волновайся" То все - "понти" Білоруси нездатні були розпочать воєнні дії ще в березні 2022-го - коли у них була купа зброї та *********** і кацапи штурмували передмістя Києва Сум і Чернігова Дійшла бригада білоруська до Михайло-Коцюбинського - і збунтувалася! Не стріляли! Але зібралися, покинули техніку і пішли додому Офіцерів покинули Сказали: "Вам нада? Ваюйте! Мы Родзину защищать клялись - а не чужые земли заваёвываць!"
А за березень Лука "споловинив" свої запаси снарядів і бомб з ракетами (віддав кацапам - більшість того що впало тоді на Чернігівщину та Київщину - було білоруським) Потім почав передавать ********** на схід Потім почав передавать танки та другу техніку І допередавався до того, що залишив білоруську армію "з голою жопою"! ТО чим же він воювать збирається? Навіть "Полонези" запустить не зможе - бо там стоять китайські ракети А китайці йому дозволу не дають!
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23.08.2024 12:14 Ответить
лукашко зачаївся ... у бульбі. Трохи тявкає з-під кущиків, але спить тихо. Без хропіння.
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23.08.2024 10:52 Ответить
Сподіваюсь у нас там обстріляні і злагоджені підрозділи, а не так як в кацапів на Курську.
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23.08.2024 11:46 Ответить
 
 