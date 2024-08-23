Ситуация на границе с Республикой Беларусь остается без изменений, - Госпогранслужба
Украина остается готовой к любому развитию событий, пока Беларусь находится под влиянием РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"В целом это направление для нас и так остается угрожающим, как и раньше, потому что Беларусь продолжает поддерживать Россию в этой войне. Однако рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения техники или личного состава. В целом по линии границы за последний период не было каких-то нестандартных ситуаций, или же действий со стороны Беларуси по дестабилизации, которая бы касались линии нашей границы", - подчеркнул спикер.
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А за березень Лука "споловинив" свої запаси снарядів і бомб з ракетами (віддав кацапам - більшість того що впало тоді на Чернігівщину та Київщину - було білоруським) Потім почав передавать ********** на схід Потім почав передавать танки та другу техніку І допередавався до того, що залишив білоруську армію "з голою жопою"! ТО чим же він воювать збирається? Навіть "Полонези" запустить не зможе - бо там стоять китайські ракети А китайці йому дозволу не дають!