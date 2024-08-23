Ситуация на границе с Республикой Беларусь остается без изменений, - Госпогранслужба

Украина остается готовой к любому развитию событий, пока Беларусь находится под влиянием РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"В целом это направление для нас и так остается угрожающим, как и раньше, потому что Беларусь продолжает поддерживать Россию в этой войне. Однако рядом с нашей границей мы не фиксируем перемещения техники или личного состава. В целом по линии границы за последний период не было каких-то нестандартных ситуаций, или же действий со стороны Беларуси по дестабилизации, которая бы касались линии нашей границы", - подчеркнул спикер.

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