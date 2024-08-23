У Сумській області суттєво знизилась активність ворожих ДРГ, - Держприкордонслужба
На прикордонні території Сумської області практично припинили заходити російські диверсійно-розвідувальні групи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Активність ворожих ДРГ, в тому числі коли вони нахабно вступали в бій з українськими воїнами або ж намагалися розстрілювати цивільних у прикордонні, значно зменшилася", - зазначив речник.
При цьому обстріли прикордонних областей на півночі не припиняються. Демченко наголосив, що більшість ударів із застосуванням авіації припадає саме на Сумську область.
"Активно і вже переважно з артилерії б’ють окупанти також по Харківщині. Меншою мірою від ворожих обстрілів страждає Чернігівщина", - додав речник.
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але суттєво збiльшились ворожi обстрiли... Сумщина, Суми потерпають вiд обстрiлiв та прильотiв ракет та кабiв...
Зеленi живуть у паралельнiй реальностi...