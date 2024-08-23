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У Сумській області суттєво знизилась активність ворожих ДРГ, - Держприкордонслужба

рф,дрг

На прикордонні території Сумської області практично припинили заходити російські диверсійно-розвідувальні групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Активність ворожих ДРГ, в тому числі коли вони нахабно вступали в бій з українськими воїнами або ж намагалися розстрілювати цивільних у прикордонні, значно зменшилася", - зазначив речник.

При цьому обстріли прикордонних областей на півночі не припиняються. Демченко наголосив, що більшість ударів із застосуванням авіації припадає саме на Сумську область.

"Активно і вже переважно з артилерії б’ють окупанти також по Харківщині. Меншою мірою від ворожих обстрілів страждає Чернігівщина", - додав речник.

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Автор: 

Держприкордонслужба (5923) Сумська область (3541) Демченко Андрій (342) ДРГ (106)


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У Сумській області суттєво знизилась активність ворожих ДРГ,
але суттєво збiльшились ворожi обстрiли... Сумщина, Суми потерпають вiд обстрiлiв та прильотiв ракет та кабiв...
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23.08.2024 10:35 Відповісти
КАБи - то ж куйня, кажуть зєлєбоби, скоро ж наступить ера дешевої цибулі...
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23.08.2024 10:55 Відповісти
😟😠
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23.08.2024 11:24 Відповісти
Зате розліталися Шахеди, останні декілька ночей постійно чути дирчання їх моторів, кулеметні черги ППО, та вибухи збитих дронів, а інколи і ракет.
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23.08.2024 10:48 Відповісти
Так, забула про шахеди...😰
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23.08.2024 11:26 Відповісти
***********, завтра можуть поздоровити
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23.08.2024 11:41 Відповісти
Зате кабів стало на порядок більше, але то таке...
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23.08.2024 11:17 Відповісти
Дiйсно-це ж не ДРГ, можно i потерпiти...
Зеленi живуть у паралельнiй реальностi...
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23.08.2024 11:29 Відповісти
 
 