У Сумській області суттєво знизилась активність ворожих ДРГ, - Держприкордонслужба

На прикордонні території Сумської області практично припинили заходити російські диверсійно-розвідувальні групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Активність ворожих ДРГ, в тому числі коли вони нахабно вступали в бій з українськими воїнами або ж намагалися розстрілювати цивільних у прикордонні, значно зменшилася", - зазначив речник.

При цьому обстріли прикордонних областей на півночі не припиняються. Демченко наголосив, що більшість ударів із застосуванням авіації припадає саме на Сумську область.

"Активно і вже переважно з артилерії б’ють окупанти також по Харківщині. Меншою мірою від ворожих обстрілів страждає Чернігівщина", - додав речник.

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