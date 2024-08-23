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В Сумской области существенно снизилась активность вражеских ДРГ, - Госпогранслужба

рф,дрг

На приграничные территории Сумской области практически перестали заходить российские диверсионно-разведывательные группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Активность вражеских ДРГ, в том числе, когда они нагло вступали в бой с украинскими воинами или пытались расстреливать гражданских в приграничье, значительно уменьшилась", - отметил спикер.

При этом обстрелы приграничных областей на севере не прекращаются. Демченко подчеркнул, что большинство ударов с применением авиации приходится именно на Сумскую область.

"Активно и уже преимущественно из артиллерии бьют оккупанты также по Харьковщине. В меньшей степени от вражеских обстрелов страдает Черниговщина", - добавил спикер.

Также читайте: Уменьшилась активность вражеских ДРГ в Сумской области, - ГПСУ

Автор: 

Госпогранслужба (6370) Сумская область (2996) Демченко Андрей (279) ДРГ (98)


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У Сумській області суттєво знизилась активність ворожих ДРГ,
але суттєво збiльшились ворожi обстрiли... Сумщина, Суми потерпають вiд обстрiлiв та прильотiв ракет та кабiв...
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23.08.2024 10:35 Ответить
КАБи - то ж куйня, кажуть зєлєбоби, скоро ж наступить ера дешевої цибулі...
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23.08.2024 10:55 Ответить
😟😠
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23.08.2024 11:24 Ответить
Зате розліталися Шахеди, останні декілька ночей постійно чути дирчання їх моторів, кулеметні черги ППО, та вибухи збитих дронів, а інколи і ракет.
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23.08.2024 10:48 Ответить
Так, забула про шахеди...😰
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23.08.2024 11:26 Ответить
***********, завтра можуть поздоровити
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23.08.2024 11:41 Ответить
Зате кабів стало на порядок більше, але то таке...
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23.08.2024 11:17 Ответить
Дiйсно-це ж не ДРГ, можно i потерпiти...
Зеленi живуть у паралельнiй реальностi...
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23.08.2024 11:29 Ответить
 
 