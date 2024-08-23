В Сумской области существенно снизилась активность вражеских ДРГ, - Госпогранслужба

На приграничные территории Сумской области практически перестали заходить российские диверсионно-разведывательные группы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Активность вражеских ДРГ, в том числе, когда они нагло вступали в бой с украинскими воинами или пытались расстреливать гражданских в приграничье, значительно уменьшилась", - отметил спикер.

При этом обстрелы приграничных областей на севере не прекращаются. Демченко подчеркнул, что большинство ударов с применением авиации приходится именно на Сумскую область.

"Активно и уже преимущественно из артиллерии бьют оккупанты также по Харьковщине. В меньшей степени от вражеских обстрелов страдает Черниговщина", - добавил спикер.

Также читайте: Уменьшилась активность вражеских ДРГ в Сумской области, - ГПСУ