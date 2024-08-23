В Сумской области существенно снизилась активность вражеских ДРГ, - Госпогранслужба
На приграничные территории Сумской области практически перестали заходить российские диверсионно-разведывательные группы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Активность вражеских ДРГ, в том числе, когда они нагло вступали в бой с украинскими воинами или пытались расстреливать гражданских в приграничье, значительно уменьшилась", - отметил спикер.
При этом обстрелы приграничных областей на севере не прекращаются. Демченко подчеркнул, что большинство ударов с применением авиации приходится именно на Сумскую область.
"Активно и уже преимущественно из артиллерии бьют оккупанты также по Харьковщине. В меньшей степени от вражеских обстрелов страдает Черниговщина", - добавил спикер.
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