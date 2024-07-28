Уменьшилась активность вражеских ДРГ в Сумской области, - ГПСУ

Сейчас наблюдается уменьшение активности российских диверсионно-разведывательных групп на Сумщине.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По Сумской области видим уменьшение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп, но полностью от своей диверсионной деятельности враг не отказывается", - сказал Демченко.

Он также отметил, что на Харьковском направлении наиболее активные боевые действия разворачиваются вблизи населенных пунктов Липцы и Волчанск.

"Мы также наблюдаем активность врага в направлении населенного пункта Сотницкий Казачок, который расположен вплотную к линии границы. Здесь Россия использует все имеющиеся средства для того, чтобы наносить поражения по украинским позициям. Однако врагу не удается осуществить попытки зайти на нашу территорию, поскольку подразделения ГПСУ и Вооруженных сил предотвращают эти попытки", - заявил спикер.

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