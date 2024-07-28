Зменшилася активність ворожих ДРГ на Сумщині, - ДПСУ

Наразі спостерігається зменшення активності російських диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По Сумщині бачимо зменшення активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп, але повністю від своєї диверсійної діяльності ворог не відмовляється", - сказав Демченко.

Він також зазначив, що на Харківському напрямку найбільш активні бойові дії розгортаються поблизу населених пунктів Липці та Вовчанськ.

"Ми також спостерігаємо активність ворога у напрямку населеного пункту Сотницький Козачок, що розташований впритул до лінії кордону. Тут Росія використовує всі наявні засоби для того, щоб завдавати уражень по українських позиціях. Однак ворогу не вдається здійснити спроби зайти на нашу територію, оскільки підрозділи ДПСУ та Збройних сил запобігають цим спробам", - заявив речник.

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