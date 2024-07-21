У складі російських ДРГ в районі Часового Яру і Торецька почали з’являтися жінки, - ОСУВ "Хортиця"
У диверсійно-розвідувальних групах російських загарбників на Донеччині фіксуються жінки-військовослужбовиці.
Про це у коментарі LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, йдеться про Часовоярівський та Торецький напрямки.
"Є також інформація, через перехоплені радіообміни між окупантами, що в ДРГ противника присутні жінки", - розповів Волошин.
Нагадаємо, що раніше видання The New York Times писало про те, Росія наприкінці травня звільнила із в’язниць групу жінок, які мають приєднатися до бойових дій в Україні.
Топ коментарі
+17 Микола Січень #486030
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+13 Герхард
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+13 Ігор Вазіанський
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Крім того - мокшам пофігу кого й на кого міняти. Можуть ********** й зовсім перестати проводити обміни.
Гавнесті й МЧХ з цього приводу не істерять, а от з приводу мокшанських с@к почнеться..дешевше добивати, заодне й розмножуватись не будуть.
"...некоторые несознательные механики крестят некоторых несознательных летчиков перед вылетами...." "У них в Ставке все малохольные!"©
Не дослівно(