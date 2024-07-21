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Новини Війна
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У складі російських ДРГ в районі Часового Яру і Торецька почали з’являтися жінки, - ОСУВ "Хортиця"

У складі російських ДРГ в районі Часового Яру і Торецька почали з'являтися жінки, - ОСУВ «Хортиця»

У диверсійно-розвідувальних групах російських загарбників на Донеччині фіксуються жінки-військовослужбовиці.

Про це у коментарі LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться про Часовоярівський та Торецький напрямки. 

"Є також інформація, через перехоплені радіообміни між окупантами, що в ДРГ противника присутні жінки", - розповів Волошин.

Нагадаємо, що раніше видання The New York Times писало про те, Росія наприкінці травня звільнила із в’язниць групу жінок, які мають приєднатися до бойових дій в Україні.

Читайте також: Сили оборони контролюють обстановку навколо Часового Яру, ворог зазнав втрат і потребує перегрупування, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

жінки (622) ОСУВ Хортиця (331) Донецька область (8278) ДРГ (105)


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Топ коментарі
+17
Свиносук в полон не брати...
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22.07.2024 00:00
+13
Монтажна піна їм у поміч.
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22.07.2024 00:02
+13
Здається, хробакам індиферентна наявність у окупанта пеніса чи вагіни. Це просто їхній харч...
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22.07.2024 00:02
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Свиносук в полон не брати...
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22.07.2024 00:00 Відповісти
Чому?
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22.07.2024 00:13 Відповісти
Розоримось на їх утриманні! Їх не так багато, а всілякі гамнесті та МЧХ будуть окрему колонію вимагати..
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22.07.2024 01:44 Відповісти
А ви не думали,що українські жінки-військовослужбовці,теж попадають в полон і їх треба мати на що міняти?
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22.07.2024 13:52 Відповісти
А ви ніколи не думали, що раніше жінок міняли на чоловіків? Крім того, наші жінки утримуються в жахливих умовах, немаючи навіть простих засобів гігієни, у звичайних колоніях з мокшанськими зечками.

Крім того - мокшам пофігу кого й на кого міняти. Можуть ********** й зовсім перестати проводити обміни.

Гавнесті й МЧХ з цього приводу не істерять, а от з приводу мокшанських с@к почнеться..дешевше добивати, заодне й розмножуватись не будуть.
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22.07.2024 14:11 Відповісти
Монтажна піна їм у поміч.
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22.07.2024 00:02 Відповісти
Здається, хробакам індиферентна наявність у окупанта пеніса чи вагіни. Це просто їхній харч...
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22.07.2024 00:02 Відповісти
Зімній брати готуються?))) навіщо таке на Цензорі????
"...некоторые несознательные механики крестят некоторых несознательных летчиков перед вылетами...." "У них в Ставке все малохольные!"©
Не дослівно(
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22.07.2024 00:23 Відповісти
Необхідно подвоїти запас пляшок.
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22.07.2024 00:52 Відповісти
Так вже є у дронів боєзаряди у вигляді дилдо. Як у воду дивились. Ось їм і буде гаряче привітання.
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22.07.2024 02:06 Відповісти
Ну ось. Раніше щури у Ванек "встаньки" гризли, а тепер у Манек сиськи відгризатимуть. Еволюція кацапів у природі.
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22.07.2024 02:03 Відповісти
Это не эволюция, а смена жанра.
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22.07.2024 09:29 Відповісти
Окупанти істоти безстатеві. ЧМО прийшло - ЧМО загмнуло...
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22.07.2024 02:30 Відповісти
Наверное тама начали практиковать смену пола...
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22.07.2024 06:02 Відповісти
Жінки бувають у людей, а в рашистів - суки!
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22.07.2024 07:47 Відповісти
Главное, чтобы не дети.
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22.07.2024 08:25 Відповісти
 
 