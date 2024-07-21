У складі російських ДРГ в районі Часового Яру і Торецька почали з’являтися жінки, - ОСУВ "Хортиця"

У диверсійно-розвідувальних групах російських загарбників на Донеччині фіксуються жінки-військовослужбовиці.

Про це у коментарі LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться про Часовоярівський та Торецький напрямки.

"Є також інформація, через перехоплені радіообміни між окупантами, що в ДРГ противника присутні жінки", - розповів Волошин.

Нагадаємо, що раніше видання The New York Times писало про те, Росія наприкінці травня звільнила із в’язниць групу жінок, які мають приєднатися до бойових дій в Україні.

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