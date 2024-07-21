Сили оборони контролюють обстановку навколо Часового Яру, ворог зазнав втрат і потребує перегрупування, - ОСУВ "Хортиця"

Війська РФ наразі намагаються витіснити Сили оборони із зайнятих позицій у районах Часового Яру в Бахмутському районі на Донеччині та просунутися, однак зазнають значних втрат.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на Часовоярівському напрямку проти Сил оборони України діють підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії супротивника, за підтримки підрозділів 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Ленінградського військового округу), а також 11-ї окремої десантно-штурмової бригади і 102-го мотострілецького полку (150-ї мотострілецької дивізії), підрозділи 217-го і 331-го парашутно-десантних полків 98-ї повітряно-десантної дивізії, які підтримували підрозділи 102-го мотострілецького полку і 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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Під час цих атакувальних і штурмових дій противник зазнав значних втрат і потребує щонайменше "перегрупування на місці", - сказав речник.

Він зазначив, що противник зосереджує зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмута, щоб вийти на рубіж по каналу, захопити Часів Яр і створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Ситуація навколо Часового Яру така, що Сили оборони контролюють обстановку, активні бої тривають щоденно", - наголосили в ЗСУ.

За словами Волошина, за минулу добу на цьому напрямку тільки в районі Часового Яру було зафіксовано 438 обстрілів (найбільша кількість від 29.05.24). Ворожа авіація завдала 18 авіаударів скинувши 27 КАБів, з них 22 - на Торецький напрямок.

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Безпосередньо на Торецькому напрямку, як зазначив речник, ворог проводить штурми піхотою від відділення до роти без залучення бронетехніки. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардувань зазнали райони населених пунктів Північне та Торецьк.

"Зафіксовано, що підрозділи 132 омстр бригади мають низький морально-психологічний стан і є факти ухилення від завдань. Є інформація, що для проведення активних дій окупанти мають намір посилити свої підрозділи ще двома бригадами. Є також інформація з перехоплених радіообмінів між окупантами, що в ДРГ противника присутні жінки", - розповів Волошин.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що за добу на Часовоярівському та Торецькому напрямках знищено 93 окупанти та 120 поранено, 1 узято в полон. Також було знищено 6 одиниць ворожої техніки, і крім того дві 152-мм гаубиці "Мста-Б".

Раніше в ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що Сили оборони відійшли з Урожайного на Донеччині.