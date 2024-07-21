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Новини Війна
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Сили оборони контролюють обстановку навколо Часового Яру, ворог зазнав втрат і потребує перегрупування, - ОСУВ "Хортиця"

Бої за Часів Яр

Війська РФ наразі намагаються витіснити Сили оборони із зайнятих позицій у районах Часового Яру в Бахмутському районі на Донеччині та просунутися, однак зазнають значних втрат.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на Часовоярівському напрямку проти Сил оборони України діють підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії супротивника, за підтримки підрозділів 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Ленінградського військового округу), а також 11-ї окремої десантно-штурмової бригади і 102-го мотострілецького полку (150-ї мотострілецької дивізії), підрозділи 217-го і 331-го парашутно-десантних полків 98-ї повітряно-десантної дивізії, які підтримували підрозділи 102-го мотострілецького полку і 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Також читайте: Покровський напрямок залишається найгарячішим, але росіяни тут зменшили наступальні дії, - ОСУВ "Хортиця"

Під час цих атакувальних і штурмових дій противник зазнав значних втрат і потребує щонайменше "перегрупування на місці", - сказав речник.

Він зазначив, що противник зосереджує зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмута, щоб вийти на рубіж по каналу, захопити Часів Яр і створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Ситуація навколо Часового Яру така, що Сили оборони контролюють обстановку, активні бої тривають щоденно", - наголосили в ЗСУ.

За словами Волошина, за минулу добу на цьому напрямку тільки в районі Часового Яру було зафіксовано 438 обстрілів (найбільша кількість від 29.05.24). Ворожа авіація завдала 18 авіаударів скинувши 27 КАБів, з них 22 - на Торецький напрямок.

Також читайте: Су-25 окупантів знищено на Донеччині, - ОСУВ "Хортиця"

Безпосередньо на Торецькому напрямку, як зазначив речник, ворог проводить штурми піхотою від відділення до роти без залучення бронетехніки. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардувань зазнали райони населених пунктів Північне та Торецьк.

"Зафіксовано, що підрозділи 132 омстр бригади мають низький морально-психологічний стан і є факти ухилення від завдань. Є інформація, що для проведення активних дій окупанти мають намір посилити свої підрозділи ще двома бригадами. Є також інформація з перехоплених радіообмінів між окупантами, що в ДРГ противника присутні жінки", - розповів Волошин.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що за добу на Часовоярівському та Торецькому напрямках знищено 93 окупанти та 120 поранено, 1 узято в полон. Також було знищено 6 одиниць ворожої техніки, і крім того дві 152-мм гаубиці "Мста-Б".

Раніше в ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що Сили оборони відійшли з Урожайного на Донеччині.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (331) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+7
Сили оборони контролюють обстановку навколо Часового Яру, ворог зазнав втрат і потребує перегрупування.

Не нравится мне эта фраза. Обычно вслед за этим начинается сдача.
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21.07.2024 14:22
+6
На війні буває легка ситуація?
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21.07.2024 14:11
+4
Кацапи завалюють кабами, фпв,градами,термобарічною зброєю та безпілотниками різних типів,в цих умовах сирок вимагав від 24 бригади контратакувати незважаючи на перевагу кацапів у живій силі.вважаю що це прямі дії спрямовані на розвал фронту.
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21.07.2024 14:40
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На війні буває легка ситуація?
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21.07.2024 14:11 Відповісти
1) Чому якість ухвалення рішень в армії загалом погіршується, а не покращується з кожним місяцем? Джерело:

2) Командир 41-ї механізованої бригади Ромашко як приклад некомпетентних кадрових рішень деяких військових керівників. Джерело:
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21.07.2024 14:21 Відповісти
Що пропонуєш? Не воювати? Чи піти на вибори? Чи "мирняк" підписати? Чи щось своє?
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21.07.2024 14:30 Відповісти
Наші воїни пропонують вигнати імбецильського та його совкових дегенералів.
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21.07.2024 14:45 Відповісти
У кого вимагають?
І чому не виженуть?
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21.07.2024 14:50 Відповісти
Імбецильський з ермаком створили теплу ванну для придурка вави.тому вигнали безуглу зі слуг а не дебільського з армії.Вимагають притомні люди які бачать сраку на фронті може тобі треба прокинутися з летаргічного сну на дивані.за останній місяць ситуація значно погіршилася.
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21.07.2024 14:57 Відповісти
Так що пропонуєш робити?
Виводити війська з фронту на мітинги у Київ?
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21.07.2024 15:05 Відповісти
Ти читати вмієш?вигнати Сирського та його дружків з посад замінити іх притомними молодими генералами які вміють воювати.
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21.07.2024 15:07 Відповісти
Добре - допустим - що робити треба ПРОСТОМУ люду?
бо "вигнати Сирського" - це стандартний абстрактний лозунг путінської пропаганди
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21.07.2024 15:14 Відповісти
Донатити на фпв нашим військовим,не вірити в байки гш про 1200 вбитих кацапів на день.А після нашої перемоги судити цих горе-генералів.на ваву ми ніяк не вплинем.поки його не ***** граблями по лобі від подій на фронті
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21.07.2024 15:27 Відповісти
А мені приємно - і 40 млн. українцям приємно бачити інформацію про 1200 вбитих кацапів.
ЛЮБОМУ Українцю який НЕ кацап - це приємно...
Після УКРАЇНСЬКОЇ, а не вашої перемоги - Українці будуть судити російських військових злочинців.
Благо Гаазький СУД УЖЕ виписав ордери на арешт педофіла владіміра ліліпутіна та його м'ясників - шойгу та герасимова...
росія - НЕ жілєц
Слава Україні!
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21.07.2024 15:31 Відповісти
Героям Слава!а мені приємно читати правду а не конашенківщину.
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21.07.2024 15:55 Відповісти
Нехай так.
То де правдива статистика по знищених кацапів?
Скинь сюди.
Ну твою логіку я розумію - "статистики немає, але 1200 не може бути"
Тому - наступне питання - а чому 1200 мертвих кацапів ти вважаєш неможливим?
Бо тобі канашеко так сказав?
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21.07.2024 16:02 Відповісти
Вважаю що якщо б це було правдою кацапський наступ давно закінчився але він успішно продовжується.що таке логіка чув?
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21.07.2024 16:04 Відповісти
Давай по логіці.
Кацапський наступ припиниться коли? Коли ВСЮ армію кацапів знищать? ТАК?
Про знищення ВСІЄЇ кацапської армії пресцент генштабу України НЕ повідомляв.
Так? Так.
А тепер слідуюче питання.
Якщо кацапський наступ продовжується то і втрати 1200 кацапів за добу - це реально.
Реально.
Так ДЕ ТВОЯ правдива статистика?
Чекаю.
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21.07.2024 16:09 Відповісти
Моя логіка в тому що цю інформацію не підтверджують ні наші ні кацапські джерела.навпаки наші пишуть що кацапи давно не атакують в лоб і діють доволі різноманітно використовуючи свої переваги в авіації,артилерії та фпв.
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21.07.2024 16:12 Відповісти
кацапські джерела і НЕ МОЖУТЬ це підтвержувати
А наші джерела це хто?
Один солдат в окопі бачить ВСЮ лінію фронту?
Українське джерело - це пресцентр Генштабу в який повідомляють про знищеного ворога НА ВСІЙ лінії фронту.
ТАК? ТАК.
Ну допустим в тебе є інше джерело - скинь посилання хто це?
Хто це такий потужний що слідкує за ВСІЄЮ 1000-кілометровою лінією фронту зі стратосфери очима орла?
Хто? Чекаю.
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21.07.2024 16:16 Відповісти
Кацапські джерела завжди фіксували жопні моменти.пресцентр генштабу обслуговує мирка.
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21.07.2024 16:19 Відповісти
Сирка ****** телефонна розкладка
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21.07.2024 16:24 Відповісти
Проблема таких як ти у викривленій логіці
1200 вбитих кацапів не може бути, бо це не може бути.
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21.07.2024 16:24 Відповісти
Звісно,перебувати у теплій ванні разом з вавою приємніше
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21.07.2024 16:28 Відповісти
Значить 1200 вбитих кацапів за добу - можливо.
Бо зворотнє недоведено.
Це радує.
Більш питань немає.
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21.07.2024 16:31 Відповісти
Почитай наших військових Бахмутського Балу,Позивний Каппа,Розвідника,Скадовського захисника.
,Говорить Снайпера,Офіцера,Мучного Югенда,Ворон доповідає,Думки штурмовика,та інших і їдіп зстейт.вони описують реальну картину на фронті.ось мої джерела.
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21.07.2024 16:17 Відповісти
Вони бачать ВЕСЬ фронт? Чи лише свою ділянку?
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21.07.2024 16:28 Відповісти
1200 втрат вбитими на день не завжди ніс 4 мільйонний Вермахт в 41-43 роках на фронті від Кавказу до Мурманську. Якби кацапська групіровка в Україні несла такі втрати, то вони б посипалися за місяць
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21.07.2024 16:19 Відповісти
Війна йде вже 3-й рік. Так? Так.
В другій світовій - це 1944 рік? Так? Так.
Битва під Сталінградом коли закінчилася? Курська Дуга коли закінчилася?
Скільки мільйонів солдат загинуло?
Нагадай мені історію, історик...
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21.07.2024 16:22 Відповісти
Мала радянська армія не може перемогти велику.змінимось або загинемо (Стерненко).
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21.07.2024 16:25 Відповісти
Скільки мільйон солдат вермахту загинуло за три роки війни 1941-1944?
Чекаю.
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21.07.2024 16:29 Відповісти
Втрати Вермахту загиблими на Східному фронті
1941- 300 000
1942 - 500 000
1943 - 700 000
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21.07.2024 16:34 Відповісти
Ну і?
Це доводить що 566 710 кацапів втрачених для путіна назавжди - це реальність.
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21.07.2024 16:38 Відповісти
Війна йде 2 роки і 5 місяців - по аналогії це листопад 43. А до чого тут перелічені битви Другої світової. Ти знаєш що Сталін мобілізував за війну 35 млн, щоб покривати втрати. А скільки мобілізувало пуйло? Десь біля мільйона
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21.07.2024 16:31 Відповісти
Ну і?
То в чому проблема що за два з половиною роки війни ЗСУ ліквідували 570 000 кацапів?
Реально - реально.
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21.07.2024 16:40 Відповісти
Що таке ліквідований? Поранений середньої важкості ліквідований чи ні?
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21.07.2024 16:48 Відповісти
Це вже деталі.
На кацапах - 300 = 200.
ранений кацап - це тимчасово.
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21.07.2024 16:55 Відповісти
Так сам генштаб підтвердив, і новина була про це на Цензорів, що це - Загальні бойові втрати, як безповоротні так і санітарні. Ну плюс мінус 1 вбитий і 3 ранених. Тобто не 1200 вбитих, а 300 і 900 ранених. Хоча і ці цифри мабуть завищені на 30-50%
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21.07.2024 16:14 Відповісти
Ну нехай - це загальні втрати. Це ще можна допустити з натяжкою.
А от, друже твоє "цифри мабуть завищені на 30-50%"
Це звідки?
Скинь посилання, хто РЕАЛЬНО рахує втрати і ЗНАЄ що вони завищені. Чекаю.
Відповідь проста - про завищені цифри "мозгі промиває" кацапська пропаганда, а ви ведетеся на це...
Кому ВИ БІЛЬШЕ довіряєте кацапській пропаганді чи Генштабу?
Пора зробити вибір.
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21.07.2024 16:19 Відповісти
Не віримо ні тим не іншим лише наші військові пишуть правду.
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21.07.2024 16:20 Відповісти
Любий військовий бачить ЛИШЕ свій маленький шматочок 1000-км. фронту.
Всеж, Друже - ДЕ ТВОЯ правдива СТАТИСТИКА?
Я втомився чекати.
НЕМА? Отож бо й воно.
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21.07.2024 16:27 Відповісти
Я тобі не любий,військові спілкуються між собою і перебувають на різних ділянках фронту.
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21.07.2024 16:30 Відповісти
Друже - ДЕ ТВОЯ правдива СТАТИСТИКА?
Її немає - лише твої пусті балачки "неможливо бо неможливо".
Бувай здоровий.
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21.07.2024 16:34 Відповісти
А скажи як нарахували 566 710, а чому не може бути 478 320 або 610 850. Звідки такі точні підрахунки на полі бою, як генштаб звітує про 1230 чи 1090 - це ж нереально
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21.07.2024 16:44 Відповісти
Рахували з 2022 року і нарахували.
В чому проблема?
Ще раз Друже, реально це чи нереально можно превірити ЯКЩО у ТЕБЕ є АЛЬТЕРНАТИВНА статистика.
Де твоя АЛЬТЕРНАТИВНА статистика що порівняти і сказати - "реально чи нереально".
Аргумент типу "це неможливо бо я так хочу і вважаю неможливим" - НЕ АРГУМЕНТ, а втоя хотєлка.
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21.07.2024 16:53 Відповісти
Назви мені тих військових в бригадах, що бігають після бою на кацапські позиції і рахують їхніх вбитих і ранених? Твоя статистика така ж хотєлка як і ті які я навів вище
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21.07.2024 17:00 Відповісти
Хочеш сказати що військові в бригадах не бачать кого підстрелили?
Може вони в небо стріляють чи взагалі не тріляють?
Якщо стріляють, значить БАЧАТЬ в кого і куди.
Якщо бачать що ціль уже не біжить, не їде, а лежить чи горить - то значить виведено з ладу.
Так? Так.
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21.07.2024 17:09 Відповісти
Щось бачать, щось не бачать і на око докидають, порахувати втрати під час війни до точності неможливо апріорі. Після закінчення якщо провести дослідження то за кілька років можна буде отримати +- достовірні дані
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21.07.2024 17:26 Відповісти
Знову твої домисли находу.
Звідки ти знаєш хто що "на око докидає"? Де докази?
Друже - я не той хто буде вірити тобі на слово.
Домисли - лише плід твоєї уяви - те як ТИ ОСОБИСТО БАЖАЄШ бачити ситуацію.
Я вважю що ніхто нічого на око не докидає.
Якщо не можлвио ТОЧНО підрахувати - є СТАТИСТИКА - а статистика це НАУКА.
І тіої домисли - точно НЕ АРГУМЕНТ, а так - твоя "матриця".
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21.07.2024 17:57 Відповісти
Щось бачать, щось не бачать і на око докидають, порахувати втрати під час війни до точності неможливо апріорі. Після закінчення якщо провести дослідження то за кілька років можна буде отримати +- достовірні дані
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21.07.2024 17:35 Відповісти
Не спадало на думку, що "скиглять" вжито разом з евфемізмом "та сторона"?
Чи треба було писати "открито констатіруют нєкоториє нєзначітєльниє трудності, коториє нєпрємєнно будут в самом скором врємєні полностью устранєни"?
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21.07.2024 14:51 Відповісти
Дивно чути від людини яка постійно скиглить.
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21.07.2024 14:58 Відповісти
Ви вжили його з словом " ТЕЖ"
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21.07.2024 15:54 Відповісти
Видалив.
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21.07.2024 15:55 Відповісти
Це пише Мучной Югенд наш військовий,на багатьох спокійних ділянках фронту ситуація значно погіршилася і пов'язує це з кадровими рішеннями нашого лідора.привів би пост але пишу з телефону.сирський виявився тупим совковим солдафоном.
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21.07.2024 14:29 Відповісти
Вже навколо ..?((
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21.07.2024 14:20 Відповісти
Український військовий кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті.

🔹 Ну що ж, за вісім днів тенденція до погіршення не змінилася. Спочатку ворог охопив Піщане з трьох боків та прорвався на 1 км західніше села у бік Колісниківки.
Потім окупант зміг доволі швидко захопити саме село. Тепер ворог має контроль над панівними висотами.
У бік Колісниківки (яка прилягає до Осколу) залишається близько 6 км зеленки. Але там балки та низини. В умовах, коли висоти в Піщаному та районі села втрачені - оборонятися у тих балках буде практично нереально.
Відповідно, можна констатувати, що очільник ОТУ Богомолов та комбриг 14 ОМБр Сидоров, у зоні відповідальності яких виникли ці проблеми - винні у тому, що вже найближчим часом окупант зможе дістатися східного берегу р. Оскіл.
Содоль, який призначав цих персонажів, вже кілька тижнів, як не має відношення до ОСУВ "Хортиця", але його протеже досі на посадах.
А поки йде час, наші воїни несуть втрати через некомпетентне управління на рівні бригади та ОТУ та накази відправлятися у безглузді штурми, коли оборона висить на волосині. А також - максимально погане відношення до приданих підрозділів. Ось такі от справи...

🔹 Північний фланг Часового Яру просів аж до каналу Сіверський Донець - Донбас. Причому, на ділянці, де він у трубах проходить - південніше Калинівки.
На другу таку ділянку (південніше захопленого мікрорайну Канал) окупант вийшов раніше.
Звичайно ж, ворог намагатиметься перебратися через канал у бік мікрорайонів Новий та Жовтневий.
На обороні цих ділянок зосереджуються й Сили Оборони. Бо якщо ворог не зможе перетнути канал та швидко прорватися до вогнетривкого заводу - у нього не залишиться варіантів, окрім як лобові штурми.
А якщо зможе швидко перетнути - це буде вже інша розмова.
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21.07.2024 14:23 Відповісти
Тобто,так і є(спочатку оточують,далі завалють всім,і змушують або вмерти ,або відійти через останню можливу ділянку(А для чого лиш по рашці бити?Чому не б'ють наші у всіх напрямках навколо Яру?Нема чим?
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21.07.2024 14:33 Відповісти
Кацапи завалюють кабами, фпв,градами,термобарічною зброєю та безпілотниками різних типів,в цих умовах сирок вимагав від 24 бригади контратакувати незважаючи на перевагу кацапів у живій силі.вважаю що це прямі дії спрямовані на розвал фронту.
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21.07.2024 14:40 Відповісти
Так,сирок з риб'ячий очима схожий на тєрпілу(
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21.07.2024 16:02 Відповісти
Ворог має значне просування у передмістях Торецька,захопив Андріївку на Куп'янському напрямку.вава чекає поки фронт розвалиться? Він і так тріщіть по швам.яка катастрофа має статися щоб імбецильського та його кодло нарешті вигнали і призначили притомне командування.
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21.07.2024 14:36 Відповісти
Сили оборони контролюють обстановку навколо Часового Яру, ворог зазнав втрат і потребує перегрупування.

Не нравится мне эта фраза. Обычно вслед за этим начинается сдача.
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21.07.2024 14:22 Відповісти
Так і є... мідрий наріт понавибирав зелених нетям, які повитягували з нафталіну совкових генералів. А молодих талановитих комбригів не слухають.
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21.07.2024 14:24 Відповісти
За Житомир чули? Сказали - всьо. Житомира не iснуе...
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21.07.2024 14:45 Відповісти
Який Житомир? Що ви верзете...
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21.07.2024 14:46 Відповісти
Що чув то i кажу
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21.07.2024 14:50 Відповісти
А за державу під назвою "Україна" чули? Сказали - вже не існує.
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21.07.2024 14:59 Відповісти
Перегрупувати потрібно опу..
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21.07.2024 15:36 Відповісти
 
 