Сили оборони контролюють обстановку навколо Часового Яру, ворог зазнав втрат і потребує перегрупування, - ОСУВ "Хортиця"
Війська РФ наразі намагаються витіснити Сили оборони із зайнятих позицій у районах Часового Яру в Бахмутському районі на Донеччині та просунутися, однак зазнають значних втрат.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, на Часовоярівському напрямку проти Сил оборони України діють підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії супротивника, за підтримки підрозділів 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Ленінградського військового округу), а також 11-ї окремої десантно-штурмової бригади і 102-го мотострілецького полку (150-ї мотострілецької дивізії), підрозділи 217-го і 331-го парашутно-десантних полків 98-ї повітряно-десантної дивізії, які підтримували підрозділи 102-го мотострілецького полку і 11-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Під час цих атакувальних і штурмових дій противник зазнав значних втрат і потребує щонайменше "перегрупування на місці", - сказав речник.
Він зазначив, що противник зосереджує зусилля для прориву української оборони на захід від Бахмута, щоб вийти на рубіж по каналу, захопити Часів Яр і створити умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.
Ситуація навколо Часового Яру така, що Сили оборони контролюють обстановку, активні бої тривають щоденно", - наголосили в ЗСУ.
За словами Волошина, за минулу добу на цьому напрямку тільки в районі Часового Яру було зафіксовано 438 обстрілів (найбільша кількість від 29.05.24). Ворожа авіація завдала 18 авіаударів скинувши 27 КАБів, з них 22 - на Торецький напрямок.
Безпосередньо на Торецькому напрямку, як зазначив речник, ворог проводить штурми піхотою від відділення до роти без залучення бронетехніки. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардувань зазнали райони населених пунктів Північне та Торецьк.
"Зафіксовано, що підрозділи 132 омстр бригади мають низький морально-психологічний стан і є факти ухилення від завдань. Є інформація, що для проведення активних дій окупанти мають намір посилити свої підрозділи ще двома бригадами. Є також інформація з перехоплених радіообмінів між окупантами, що в ДРГ противника присутні жінки", - розповів Волошин.
В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що за добу на Часовоярівському та Торецькому напрямках знищено 93 окупанти та 120 поранено, 1 узято в полон. Також було знищено 6 одиниць ворожої техніки, і крім того дві 152-мм гаубиці "Мста-Б".
Раніше в ОСУВ "Хортиця" підтвердили, що Сили оборони відійшли з Урожайного на Донеччині.
Будь ласка, зачекайте...
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2) Командир 41-ї механізованої бригади Ромашко як приклад некомпетентних кадрових рішень деяких військових керівників. Джерело:
І чому не виженуть?
Виводити війська з фронту на мітинги у Київ?
бо "вигнати Сирського" - це стандартний абстрактний лозунг путінської пропаганди
ЛЮБОМУ Українцю який НЕ кацап - це приємно...
Після УКРАЇНСЬКОЇ, а не вашої перемоги - Українці будуть судити російських військових злочинців.
Благо Гаазький СУД УЖЕ виписав ордери на арешт педофіла владіміра ліліпутіна та його м'ясників - шойгу та герасимова...
росія - НЕ жілєц
Слава Україні!
То де правдива статистика по знищених кацапів?
Скинь сюди.
Ну твою логіку я розумію - "статистики немає, але 1200 не може бути"
Тому - наступне питання - а чому 1200 мертвих кацапів ти вважаєш неможливим?
Бо тобі канашеко так сказав?
Кацапський наступ припиниться коли? Коли ВСЮ армію кацапів знищать? ТАК?
Про знищення ВСІЄЇ кацапської армії пресцент генштабу України НЕ повідомляв.
Так? Так.
А тепер слідуюче питання.
Якщо кацапський наступ продовжується то і втрати 1200 кацапів за добу - це реально.
Реально.
Так ДЕ ТВОЯ правдива статистика?
Чекаю.
А наші джерела це хто?
Один солдат в окопі бачить ВСЮ лінію фронту?
Українське джерело - це пресцентр Генштабу в який повідомляють про знищеного ворога НА ВСІЙ лінії фронту.
ТАК? ТАК.
Ну допустим в тебе є інше джерело - скинь посилання хто це?
Хто це такий потужний що слідкує за ВСІЄЮ 1000-кілометровою лінією фронту зі стратосфери очима орла?
Хто? Чекаю.
1200 вбитих кацапів не може бути, бо це не може бути.
Бо зворотнє недоведено.
Це радує.
Більш питань немає.
,Говорить Снайпера,Офіцера,Мучного Югенда,Ворон доповідає,Думки штурмовика,та інших і їдіп зстейт.вони описують реальну картину на фронті.ось мої джерела.
В другій світовій - це 1944 рік? Так? Так.
Битва під Сталінградом коли закінчилася? Курська Дуга коли закінчилася?
Скільки мільйонів солдат загинуло?
Нагадай мені історію, історик...
Чекаю.
1941- 300 000
1942 - 500 000
1943 - 700 000
Це доводить що 566 710 кацапів втрачених для путіна назавжди - це реальність.
То в чому проблема що за два з половиною роки війни ЗСУ ліквідували 570 000 кацапів?
Реально - реально.
На кацапах - 300 = 200.
ранений кацап - це тимчасово.
А от, друже твоє "цифри мабуть завищені на 30-50%"
Це звідки?
Скинь посилання, хто РЕАЛЬНО рахує втрати і ЗНАЄ що вони завищені. Чекаю.
Відповідь проста - про завищені цифри "мозгі промиває" кацапська пропаганда, а ви ведетеся на це...
Кому ВИ БІЛЬШЕ довіряєте кацапській пропаганді чи Генштабу?
Пора зробити вибір.
Всеж, Друже - ДЕ ТВОЯ правдива СТАТИСТИКА?
Я втомився чекати.
НЕМА? Отож бо й воно.
Її немає - лише твої пусті балачки "неможливо бо неможливо".
Бувай здоровий.
В чому проблема?
Ще раз Друже, реально це чи нереально можно превірити ЯКЩО у ТЕБЕ є АЛЬТЕРНАТИВНА статистика.
Де твоя АЛЬТЕРНАТИВНА статистика що порівняти і сказати - "реально чи нереально".
Аргумент типу "це неможливо бо я так хочу і вважаю неможливим" - НЕ АРГУМЕНТ, а втоя хотєлка.
Може вони в небо стріляють чи взагалі не тріляють?
Якщо стріляють, значить БАЧАТЬ в кого і куди.
Якщо бачать що ціль уже не біжить, не їде, а лежить чи горить - то значить виведено з ладу.
Так? Так.
Звідки ти знаєш хто що "на око докидає"? Де докази?
Друже - я не той хто буде вірити тобі на слово.
Домисли - лише плід твоєї уяви - те як ТИ ОСОБИСТО БАЖАЄШ бачити ситуацію.
Я вважю що ніхто нічого на око не докидає.
Якщо не можлвио ТОЧНО підрахувати - є СТАТИСТИКА - а статистика це НАУКА.
І тіої домисли - точно НЕ АРГУМЕНТ, а так - твоя "матриця".
Чи треба було писати "открито констатіруют нєкоториє нєзначітєльниє трудності, коториє нєпрємєнно будут в самом скором врємєні полностью устранєни"?
🔹 Ну що ж, за вісім днів тенденція до погіршення не змінилася. Спочатку ворог охопив Піщане з трьох боків та прорвався на 1 км західніше села у бік Колісниківки.
Потім окупант зміг доволі швидко захопити саме село. Тепер ворог має контроль над панівними висотами.
У бік Колісниківки (яка прилягає до Осколу) залишається близько 6 км зеленки. Але там балки та низини. В умовах, коли висоти в Піщаному та районі села втрачені - оборонятися у тих балках буде практично нереально.
Відповідно, можна констатувати, що очільник ОТУ Богомолов та комбриг 14 ОМБр Сидоров, у зоні відповідальності яких виникли ці проблеми - винні у тому, що вже найближчим часом окупант зможе дістатися східного берегу р. Оскіл.
Содоль, який призначав цих персонажів, вже кілька тижнів, як не має відношення до ОСУВ "Хортиця", але його протеже досі на посадах.
А поки йде час, наші воїни несуть втрати через некомпетентне управління на рівні бригади та ОТУ та накази відправлятися у безглузді штурми, коли оборона висить на волосині. А також - максимально погане відношення до приданих підрозділів. Ось такі от справи...
🔹 Північний фланг Часового Яру просів аж до каналу Сіверський Донець - Донбас. Причому, на ділянці, де він у трубах проходить - південніше Калинівки.
На другу таку ділянку (південніше захопленого мікрорайну Канал) окупант вийшов раніше.
Звичайно ж, ворог намагатиметься перебратися через канал у бік мікрорайонів Новий та Жовтневий.
На обороні цих ділянок зосереджуються й Сили Оборони. Бо якщо ворог не зможе перетнути канал та швидко прорватися до вогнетривкого заводу - у нього не залишиться варіантів, окрім як лобові штурми.
А якщо зможе швидко перетнути - це буде вже інша розмова.
Не нравится мне эта фраза. Обычно вслед за этим начинается сдача.