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Росія звільнила з в’язниць групу жінок для участі у війні в Україні, - NYT

В'язниці Росії

Росія наприкінці травня звільнила із в’язниць групу жінок які мають приєднатися до бойових дій в Україні. Наразі невідомо, які обов’язки виконуватимуть призовниці на фронті. Проте це може свідчити про новий етап у використанні Кремлем злочинців у своїх військових зусиллях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

Зазначається, що військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом, повідомили колишні ув'язнені на умовах анонімності. Наразі незрозуміло, чи є це звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування ув’язнених жінок, пише видання.

"Військові вербувальники почали гастролювати по в’язницях для жінок по всій європейській частині Росії восени минулого року, більш ніж через рік після того, як сили країни почали пропонувати засудженим чоловікам помилування та зарплату в обмін на бойову службу. Проте досі засуджені жінки, які вступили на військову службу, залишалися ув’язненими без офіційних пояснень, згідно з інтерв’ю з колишніми та нинішніми ув’язненими чотирьох російських жіночих в’язниць", – пише The New York Times.

Видання нагадує, що близько 30 тисяч жінок відбували покарання в Росії на початку повномасштабного вторгнення.

Наразі невідомо, які обов’язки виконуватимуть призовниці на фронті. Рік тому військові вербувальники пропонували ув’язненим з в’язниці під Санкт-Петербургом контракти на службу снайперами, бойовими санітарками та фронтовими радистками на один рік. Тоді підписалися близько 40 із 400 в’язнів колонії.

Нагадаємо, у лютому цього року стало відомо, що  у Росії для участі у війні проти України активно вербують ув’язнених жінок. Жінкам, які погодяться підписати контракт, обіцяють два місяці навчання. А після завершення контракту - помилування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ почала активніше вербувати жінок із виправних колоній на війну проти України, - Центр нацспротиву

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Топ коментарі
+7
орчихи в м'ясних штурмах, це епічно, мабуть.
але, це добра новина, хай вони перестріляють один одного, за право на зносини в обісраному бліндажі.
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11.06.2024 06:52
+6
- А зачем на войну в российскую армию из тюрем женщин набирают?
- В качестве санитарок!
- А почему предпочтение отдают наркоманкам и убийцам?
- Наркоманки обучены шприцом в вену попадать, в каких-угодно условиях, а у убийц не будет угрызений совести, когда нужно будет тяжелораненого добить - привычка И, самое главное - умирая, наш солдат будет ощущать в последние минуты, что рядом с ним - ЖЕНЩИНА!!!
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11.06.2024 08:54
+4
Наступний крок пуйла - дитячі штурмові загони.
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11.06.2024 08:10
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орчихи в м'ясних штурмах, це епічно, мабуть.
але, це добра новина, хай вони перестріляють один одного, за право на зносини в обісраному бліндажі.
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11.06.2024 06:52 Відповісти
да-еті баби нужни шоб насілавать рашистськіх мальчікав бутилкамі в акопах на пєрєдавой...
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11.06.2024 06:58 Відповісти
В России закрывают исправительные колонии - в них некому сидеть.
Резкое снижение числа заключенных, которое привело к закрытию некоторых колоний в России, связано не с гуманизацией законодательства, а с войной, которую страна третий год ведет против Украины. Заключенных с лета 2022 года массово отправляют на фронт - сначала этим занимался ЧВК «Вагнер», а сейчас их дело продолжает Министерство обороны. Остальных переводят в другие колонии - зачастую менее благополучные.

В январе 2022-го, незадолго до вторжения России в Украину, официальная статистика насчитывала 465 тысяч заключенных.

Осенью 2022 года ФСИН перестала публиковать подробную статистику - это произошло как раз на фоне непрекращающейся вербовки заключенных на войну в Украине.
Но уже в октябре того 2023 года замминистра юстиции Всеволод Вуколов назвал цифру - 266 тысяч.

Hа фронт могли отправиться около 200 тысяч заключенных,
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11.06.2024 07:35 Відповісти
BBC
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11.06.2024 07:36 Відповісти
- А зачем на войну в российскую армию из тюрем женщин набирают?
- В качестве санитарок!
- А почему предпочтение отдают наркоманкам и убийцам?
- Наркоманки обучены шприцом в вену попадать, в каких-угодно условиях, а у убийц не будет угрызений совести, когда нужно будет тяжелораненого добить - привычка И, самое главное - умирая, наш солдат будет ощущать в последние минуты, что рядом с ним - ЖЕНЩИНА!!!
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11.06.2024 08:54 Відповісти
форер кацапів ***** відомий послідовник і учень Адольфа Алоїзовича, і постійно його копіюї, як вірний учень, і тому вирішив зробити так, як було у вермахті, організовав польовй публічні дома.
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11.06.2024 07:30 Відповісти
Добре, що про це пишуть за кордоном.
Щоб знали, що таке русня.
І ким вони підуть на Захід.
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11.06.2024 08:07 Відповісти
Наступний крок пуйла - дитячі штурмові загони.
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11.06.2024 08:10 Відповісти
Ху@ло робить все,щоб "істєнних арійців" з москви і путінбурга не призвати.З такими розкладами Крим обороняти будуть мальчікі в трусіках з путінюгент (юнармії).
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11.06.2024 08:17 Відповісти
Це що - "Політ валькірій"? Чи "подивимось, як вони будуть стріляти в жінок" (с)?
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11.06.2024 08:37 Відповісти
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11.06.2024 08:52 Відповісти
 
 