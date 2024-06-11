Россия освободила из тюрем группу женщин для участия в войне в Украине, - NYT
Россия в конце мая освободила из тюрем группу женщин, которые должны присоединиться к боевым действиям в Украине. Пока неизвестно, какие обязанности будут выполнять призывницы на фронте. Однако это может свидетельствовать о новом этапе в использовании Кремлем преступников в своих военных усилиях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что военные вербовщики забрали нескольких женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом, сообщили бывшие заключенные на условиях анонимности. Пока непонятно, является ли это освобождение единичным случаем, пилотной программой или началом большей волны вербовки заключенных женщин, пишет издание.
"Военные вербовщики начали гастролировать по тюрьмам для женщин по всей европейской части России осенью прошлого года, более чем через год после того, как силы страны начали предлагать осужденным мужчинам помилование и зарплату в обмен на боевую службу. Однако до сих пор осужденные женщины, поступившие на военную службу, оставались заключенными без официальных объяснений, согласно интервью с бывшими и нынешними заключенными четырех российских женских тюрем", - пишет The New York Times.
Издание напоминает, что около 30 тысяч женщин отбывали наказание в России в начале полномасштабного вторжения.
Пока неизвестно, какие обязанности будут выполнять призывницы на фронте. Год назад военные вербовщики предлагали заключенным из тюрьмы под Санкт-Петербургом контракты на службу снайперами, боевыми санитарками и фронтовыми радистками на один год. Тогда подписались около 40 из 400 заключенных колонии.
Напомним, в феврале этого года стало известно, что в России для участия в войне против Украины активно вербуют заключенных женщин. Женщинам, которые согласятся подписать контракт, обещают два месяца обучения. А после завершения контракта - помилование.
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але, це добра новина, хай вони перестріляють один одного, за право на зносини в обісраному бліндажі.
Резкое снижение числа заключенных, которое привело к закрытию некоторых колоний в России, связано не с гуманизацией законодательства, а с войной, которую страна третий год ведет против Украины. Заключенных с лета 2022 года массово отправляют на фронт - сначала этим занимался ЧВК «Вагнер», а сейчас их дело продолжает Министерство обороны. Остальных переводят в другие колонии - зачастую менее благополучные.
В январе 2022-го, незадолго до вторжения России в Украину, официальная статистика насчитывала 465 тысяч заключенных.
Осенью 2022 года ФСИН перестала публиковать подробную статистику - это произошло как раз на фоне непрекращающейся вербовки заключенных на войну в Украине.
Но уже в октябре того 2023 года замминистра юстиции Всеволод Вуколов назвал цифру - 266 тысяч.
Hа фронт могли отправиться около 200 тысяч заключенных,
- В качестве санитарок!
- А почему предпочтение отдают наркоманкам и убийцам?
- Наркоманки обучены шприцом в вену попадать, в каких-угодно условиях, а у убийц не будет угрызений совести, когда нужно будет тяжелораненого добить - привычка И, самое главное - умирая, наш солдат будет ощущать в последние минуты, что рядом с ним - ЖЕНЩИНА!!!
Щоб знали, що таке русня.
І ким вони підуть на Захід.