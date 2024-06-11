Россия освободила из тюрем группу женщин для участия в войне в Украине, - NYT

Россия в конце мая освободила из тюрем группу женщин, которые должны присоединиться к боевым действиям в Украине. Пока неизвестно, какие обязанности будут выполнять призывницы на фронте. Однако это может свидетельствовать о новом этапе в использовании Кремлем преступников в своих военных усилиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что военные вербовщики забрали нескольких женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом, сообщили бывшие заключенные на условиях анонимности. Пока непонятно, является ли это освобождение единичным случаем, пилотной программой или началом большей волны вербовки заключенных женщин, пишет издание.

"Военные вербовщики начали гастролировать по тюрьмам для женщин по всей европейской части России осенью прошлого года, более чем через год после того, как силы страны начали предлагать осужденным мужчинам помилование и зарплату в обмен на боевую службу. Однако до сих пор осужденные женщины, поступившие на военную службу, оставались заключенными без официальных объяснений, согласно интервью с бывшими и нынешними заключенными четырех российских женских тюрем", - пишет The New York Times.

Издание напоминает, что около 30 тысяч женщин отбывали наказание в России в начале полномасштабного вторжения.

Пока неизвестно, какие обязанности будут выполнять призывницы на фронте. Год назад военные вербовщики предлагали заключенным из тюрьмы под Санкт-Петербургом контракты на службу снайперами, боевыми санитарками и фронтовыми радистками на один год. Тогда подписались около 40 из 400 заключенных колонии.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что в России для участия в войне против Украины активно вербуют заключенных женщин. Женщинам, которые согласятся подписать контракт, обещают два месяца обучения. А после завершения контракта - помилование.

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