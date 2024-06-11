Общие боевые потери РФ с начала войны – около 520 850 человек (+1100 за сутки), 350 самолетов. 7902 танка, 13690 артсистем, 15176 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 520 850 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 520850 (+1100) человек,
- танков - 7902 (+23) ед,
- боевых бронированных машин - 15176 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 13690 (+46) ед,
- РСЗО - 1099 (+1) ед,
- средства ППО - 842 (+5) ед,
- самолетов - 359 (+1) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11023 (+13),
- крылатые ракеты - 2278 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18676 (+58) ед,
- специальная техника - 2288 (+21)
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+20 Sergei M #570318
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+16 vita gunesh
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+13 Василь Довганенко #589385
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від жовтня вже 8 місяць сунуть
Проте середньодобові 1 207 досить високий темп утилізації наволочі.
Ну і що логічно 10 діб - 12 070 чумардосів, за весь червень 22-го було 5 050
22 рік - на шість чумардосів одна одиниця техніки
а якщо брати броню (танк чи ББМ) то одиниця на 12 чумардосів.
24 рік - вже на вісім чумардосів одиниця техніки, а броня на 27 - нестача по броні більше ніж вдвічі, чим для нас не чудова новина.
І ось тут оте але
23 рік - на одинадцять 3,14дарів одиниця техніки, а одиниця броні взагалі на 32
- в 2023 році вони півроку "палили" вагнерів в штурмах. І там техніки взагалі не було.
- в 2024му на фронт пішла вся доступна техніка типу Т-54/55 та гармат М-46.
В результаті, в травні 2024 року відсоток Т-54/55/62 в загальному обсягу втрат броні (це по "підтвердженим" фото-відео-матеріалам - шукайте статистику від "ендрю перпетуа") склав 16%.
От тільки проблема для засрашинців в тому, що танків, старіших за Т-54, на базах зберігання - тупо немає. В 50-60-70х роках старі танки Т-34/44, ЗІС-и та КБ практично всі або продали в бананові республіки, або поплавили для виробництва тих же Т-55/62/72.
А М-46 гармата на фронті з'явилась, бо САУ Гіацинт на базах зберігання ... скінчились вже.
САУ Гіацинт - вже скінчились. Вже скорочення в військах, бо на базах зберігання вже немає, а виробляють їх у кількості 0 цілих і 0 десятих на рік.
БМП/БТР настільки багато, що в китаї закуплено 1900 баггі (гольфкарів) взагалі без бортів, а в атаки штурмовики "їздять" вже на вкрадених на окупованих територіях мотоциклах.
Частка Т-62/55/54 серед втрачених в травні танків - вже 16%. Тобто вони не в змозі вже відновлювати з баз зберігання Т-90/80/72 в достатніх кількостях - ті залишки, які там ще є (у кількостях по 100-700 танків, в залежності від типу) знаходяться в станах, знано гірших з точки зору строку відновлення, ніж ті, які вони відновлювали в 2022/2023 роках, очевидно. Звідси і тимчасове зростання старючих танків в військах. Але ж на базах зберігання Т-62 та Т-55 теж в різних станах були. І спочатку відновлювали ті, які легше всього було відновлювати...
Мотоцикли у них свої від сочуствующих
Броня 6 тис з початку року.
Чумардоси 520 тис. з початку війни і 160 тис в цьому році на сьогодні.
САУ Гіацинт - вже немає на базах зберігання ремонтопридатних. Вже почали гнати у війська доісторичні гармати М-46. До яких вони не виробляють снарядів - купують в Ірану.