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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 520 850 человек (+1100 за сутки), 350 самолетов. 7902 танка, 13690 артсистем, 15176 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 520 850 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 520850 (+1100) человек,
  • танков - 7902 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин - 15176 (+32) ед,
  • артиллерийских систем - 13690 (+46) ед,
  • РСЗО - 1099 (+1) ед,
  • средства ППО - 842 (+5) ед,
  • самолетов - 359 (+1) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11023 (+13),
  • крылатые ракеты - 2278 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18676 (+58) ед,
  • специальная техника - 2288 (+21)

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ сбили российский Су-25 на Покровском направлении, - Генштаб

Втрати ворога на 11 червня

Автор: 

армия РФ (19307) Генштаб ВС (6306) ликвидация (3563) уничтожение (6974)


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Топ комментарии
+20
П'ять засобів ППО - гууд!
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11.06.2024 07:55
+16
Дякуємо ЗСУ👍👍👍👍👍🇺🇦 Спецтехніка рекорд!
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11.06.2024 08:05
+13
Да, такі дані показують що лише невеличка кількість українців купається в Тисі. А решта херячить падлів , і далі буде херячити п.дорів.
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11.06.2024 07:47
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знову орда поперла. бляха коли вони вже виснажаться?
від жовтня вже 8 місяць сунуть
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11.06.2024 07:30 Ответить
Да, такі дані показують що лише невеличка кількість українців купається в Тисі. А решта херячить падлів , і далі буде херячити п.дорів.
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11.06.2024 07:47 Ответить
Де там поперла, йдуть на спад, 150 тушок до Рязані не хватило.
Проте середньодобові 1 207 досить високий темп утилізації наволочі.
Ну і що логічно 10 діб - 12 070 чумардосів, за весь червень 22-го було 5 050
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11.06.2024 08:56 Ответить
Ви на техніку полюбуйтесь .
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11.06.2024 10:21 Ответить
Любуюсь, проте як завжди існує невелике але
22 рік - на шість чумардосів одна одиниця техніки
а якщо брати броню (танк чи ББМ) то одиниця на 12 чумардосів.
24 рік - вже на вісім чумардосів одиниця техніки, а броня на 27 - нестача по броні більше ніж вдвічі, чим для нас не чудова новина.
І ось тут оте але
23 рік - на одинадцять 3,14дарів одиниця техніки, а одиниця броні взагалі на 32
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11.06.2024 11:28 Ответить
Причин такого "дизбалансу" декілька:
- в 2023 році вони півроку "палили" вагнерів в штурмах. І там техніки взагалі не було.
- в 2024му на фронт пішла вся доступна техніка типу Т-54/55 та гармат М-46.

В результаті, в травні 2024 року відсоток Т-54/55/62 в загальному обсягу втрат броні (це по "підтвердженим" фото-відео-матеріалам - шукайте статистику від "ендрю перпетуа") склав 16%.

От тільки проблема для засрашинців в тому, що танків, старіших за Т-54, на базах зберігання - тупо немає. В 50-60-70х роках старі танки Т-34/44, ЗІС-и та КБ практично всі або продали в бананові республіки, або поплавили для виробництва тих же Т-55/62/72.

А М-46 гармата на фронті з'явилась, бо САУ Гіацинт на базах зберігання ... скінчились вже.
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11.06.2024 12:29 Ответить
Ще є музейні тачанки та карєти
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11.06.2024 13:03 Ответить
П'ять засобів ППО - гууд!
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11.06.2024 07:55 Ответить
ППО вері гууд - 10 діб 27 одиниць
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11.06.2024 09:03 Ответить
Дофіга спецтехніки! Красота!
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11.06.2024 08:02 Ответить
Дякуємо ЗСУ👍👍👍👍👍🇺🇦 Спецтехніка рекорд!
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11.06.2024 08:05 Ответить
21 одиниця - новий добовий рекорд по спецтехніці
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11.06.2024 09:05 Ответить
Дуже добрі показники Слава ЗСУ ! коли вже в тих чортів залізяччя закінчится ?
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11.06.2024 08:20 Ответить
Яке саме?

САУ Гіацинт - вже скінчились. Вже скорочення в військах, бо на базах зберігання вже немає, а виробляють їх у кількості 0 цілих і 0 десятих на рік.

БМП/БТР настільки багато, що в китаї закуплено 1900 баггі (гольфкарів) взагалі без бортів, а в атаки штурмовики "їздять" вже на вкрадених на окупованих територіях мотоциклах.

Частка Т-62/55/54 серед втрачених в травні танків - вже 16%. Тобто вони не в змозі вже відновлювати з баз зберігання Т-90/80/72 в достатніх кількостях - ті залишки, які там ще є (у кількостях по 100-700 танків, в залежності від типу) знаходяться в станах, знано гірших з точки зору строку відновлення, ніж ті, які вони відновлювали в 2022/2023 роках, очевидно. Звідси і тимчасове зростання старючих танків в військах. Але ж на базах зберігання Т-62 та Т-55 теж в різних станах були. І спочатку відновлювали ті, які легше всього було відновлювати...
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11.06.2024 12:36 Ответить
"їздять вже на вкрадених на окупованих територіях мотоциклах" - думаєте в кожному українському селі існує механізована бригада любителів мотоциклів?
Мотоцикли у них свої від сочуствующих
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11.06.2024 13:08 Ответить
Думаєте/знаєте, що їм "підганяють" псевдо-спортивні мотики типу "Ендуро" (бачив вже декілька відосів саме з такими)?
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11.06.2024 13:47 Ответить
Спецтехніка тисяча з початку року (1 011) за весь 23-тій 1 096.
Броня 6 тис з початку року.
Чумардоси 520 тис. з початку війни і 160 тис в цьому році на сьогодні.
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11.06.2024 09:15 Ответить
Сколько у них того железа, когда же оно, ёлки-палки, закончится . . . Особенно артиллерия могла бы уже пойти в категорию "музейная редкость" . . .
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11.06.2024 10:30 Ответить
Так вже ж!

САУ Гіацинт - вже немає на базах зберігання ремонтопридатних. Вже почали гнати у війська доісторичні гармати М-46. До яких вони не виробляють снарядів - купують в Ірану.
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11.06.2024 12:38 Ответить
 
 