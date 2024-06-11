Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 520 850 осіб (+1100 за добу), 350 літаків. 7902 танки, 13690 артсистем, 15176 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 520 850 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,

танків ‒ 7902 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32) од,

артилерійських систем – 13690 (+46) од,

РСЗВ – 1099 (+1) од,

засоби ППО ‒ 842 (+5) од,

літаків – 359 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),

крилаті ракети ‒ 2278 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 2288 (+21)

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