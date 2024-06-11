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армія рф (16200) Генштаб ЗС (6075) ліквідація (3523) знищення (6565)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 520 850 осіб (+1100 за добу), 350 літаків. 7902 танки, 13690 артсистем, 15176 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 520 850 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,
  • танків  ‒ 7902 (+23) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 15176 (+32) од,
  • артилерійських систем  – 13690 (+46) од,
  • РСЗВ   – 1099 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 842 (+5) од,
  • літаків  – 359 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня   – 11023 (+13),
  • крилаті ракети  ‒ 2278 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2288 (+21)

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Втрати ворога на 11 червня

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Топ коментарі
+20
П'ять засобів ППО - гууд!
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11.06.2024 07:55
+16
Дякуємо ЗСУ👍👍👍👍👍🇺🇦 Спецтехніка рекорд!
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11.06.2024 08:05
+13
Да, такі дані показують що лише невеличка кількість українців купається в Тисі. А решта херячить падлів , і далі буде херячити п.дорів.
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11.06.2024 07:47
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знову орда поперла. бляха коли вони вже виснажаться?
від жовтня вже 8 місяць сунуть
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11.06.2024 07:30 Відповісти
Да, такі дані показують що лише невеличка кількість українців купається в Тисі. А решта херячить падлів , і далі буде херячити п.дорів.
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11.06.2024 07:47 Відповісти
Де там поперла, йдуть на спад, 150 тушок до Рязані не хватило.
Проте середньодобові 1 207 досить високий темп утилізації наволочі.
Ну і що логічно 10 діб - 12 070 чумардосів, за весь червень 22-го було 5 050
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11.06.2024 08:56 Відповісти
Ви на техніку полюбуйтесь .
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11.06.2024 10:21 Відповісти
Любуюсь, проте як завжди існує невелике але
22 рік - на шість чумардосів одна одиниця техніки
а якщо брати броню (танк чи ББМ) то одиниця на 12 чумардосів.
24 рік - вже на вісім чумардосів одиниця техніки, а броня на 27 - нестача по броні більше ніж вдвічі, чим для нас не чудова новина.
І ось тут оте але
23 рік - на одинадцять 3,14дарів одиниця техніки, а одиниця броні взагалі на 32
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11.06.2024 11:28 Відповісти
Причин такого "дизбалансу" декілька:
- в 2023 році вони півроку "палили" вагнерів в штурмах. І там техніки взагалі не було.
- в 2024му на фронт пішла вся доступна техніка типу Т-54/55 та гармат М-46.

В результаті, в травні 2024 року відсоток Т-54/55/62 в загальному обсягу втрат броні (це по "підтвердженим" фото-відео-матеріалам - шукайте статистику від "ендрю перпетуа") склав 16%.

От тільки проблема для засрашинців в тому, що танків, старіших за Т-54, на базах зберігання - тупо немає. В 50-60-70х роках старі танки Т-34/44, ЗІС-и та КБ практично всі або продали в бананові республіки, або поплавили для виробництва тих же Т-55/62/72.

А М-46 гармата на фронті з'явилась, бо САУ Гіацинт на базах зберігання ... скінчились вже.
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11.06.2024 12:29 Відповісти
Ще є музейні тачанки та карєти
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11.06.2024 13:03 Відповісти
П'ять засобів ППО - гууд!
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11.06.2024 07:55 Відповісти
ППО вері гууд - 10 діб 27 одиниць
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11.06.2024 09:03 Відповісти
Дофіга спецтехніки! Красота!
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11.06.2024 08:02 Відповісти
Дякуємо ЗСУ👍👍👍👍👍🇺🇦 Спецтехніка рекорд!
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11.06.2024 08:05 Відповісти
21 одиниця - новий добовий рекорд по спецтехніці
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11.06.2024 09:05 Відповісти
Дуже добрі показники Слава ЗСУ ! коли вже в тих чортів залізяччя закінчится ?
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11.06.2024 08:20 Відповісти
Яке саме?

САУ Гіацинт - вже скінчились. Вже скорочення в військах, бо на базах зберігання вже немає, а виробляють їх у кількості 0 цілих і 0 десятих на рік.

БМП/БТР настільки багато, що в китаї закуплено 1900 баггі (гольфкарів) взагалі без бортів, а в атаки штурмовики "їздять" вже на вкрадених на окупованих територіях мотоциклах.

Частка Т-62/55/54 серед втрачених в травні танків - вже 16%. Тобто вони не в змозі вже відновлювати з баз зберігання Т-90/80/72 в достатніх кількостях - ті залишки, які там ще є (у кількостях по 100-700 танків, в залежності від типу) знаходяться в станах, знано гірших з точки зору строку відновлення, ніж ті, які вони відновлювали в 2022/2023 роках, очевидно. Звідси і тимчасове зростання старючих танків в військах. Але ж на базах зберігання Т-62 та Т-55 теж в різних станах були. І спочатку відновлювали ті, які легше всього було відновлювати...
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11.06.2024 12:36 Відповісти
"їздять вже на вкрадених на окупованих територіях мотоциклах" - думаєте в кожному українському селі існує механізована бригада любителів мотоциклів?
Мотоцикли у них свої від сочуствующих
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11.06.2024 13:08 Відповісти
Думаєте/знаєте, що їм "підганяють" псевдо-спортивні мотики типу "Ендуро" (бачив вже декілька відосів саме з такими)?
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11.06.2024 13:47 Відповісти
Спецтехніка тисяча з початку року (1 011) за весь 23-тій 1 096.
Броня 6 тис з початку року.
Чумардоси 520 тис. з початку війни і 160 тис в цьому році на сьогодні.
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11.06.2024 09:15 Відповісти
Сколько у них того железа, когда же оно, ёлки-палки, закончится . . . Особенно артиллерия могла бы уже пойти в категорию "музейная редкость" . . .
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11.06.2024 10:30 Відповісти
Так вже ж!

САУ Гіацинт - вже немає на базах зберігання ремонтопридатних. Вже почали гнати у війська доісторичні гармати М-46. До яких вони не виробляють снарядів - купують в Ірану.
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11.06.2024 12:38 Відповісти
 
 