Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 520 850 осіб (+1100 за добу), 350 літаків. 7902 танки, 13690 артсистем, 15176 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 520 850 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 520850 (+1100) осіб,
- танків ‒ 7902 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15176 (+32) од,
- артилерійських систем – 13690 (+46) од,
- РСЗВ – 1099 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 842 (+5) од,
- літаків – 359 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11023 (+13),
- крилаті ракети ‒ 2278 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18676 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2288 (+21)
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+20 Sergei M ce156981
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від жовтня вже 8 місяць сунуть
Проте середньодобові 1 207 досить високий темп утилізації наволочі.
Ну і що логічно 10 діб - 12 070 чумардосів, за весь червень 22-го було 5 050
22 рік - на шість чумардосів одна одиниця техніки
а якщо брати броню (танк чи ББМ) то одиниця на 12 чумардосів.
24 рік - вже на вісім чумардосів одиниця техніки, а броня на 27 - нестача по броні більше ніж вдвічі, чим для нас не чудова новина.
І ось тут оте але
23 рік - на одинадцять 3,14дарів одиниця техніки, а одиниця броні взагалі на 32
- в 2023 році вони півроку "палили" вагнерів в штурмах. І там техніки взагалі не було.
- в 2024му на фронт пішла вся доступна техніка типу Т-54/55 та гармат М-46.
В результаті, в травні 2024 року відсоток Т-54/55/62 в загальному обсягу втрат броні (це по "підтвердженим" фото-відео-матеріалам - шукайте статистику від "ендрю перпетуа") склав 16%.
От тільки проблема для засрашинців в тому, що танків, старіших за Т-54, на базах зберігання - тупо немає. В 50-60-70х роках старі танки Т-34/44, ЗІС-и та КБ практично всі або продали в бананові республіки, або поплавили для виробництва тих же Т-55/62/72.
А М-46 гармата на фронті з'явилась, бо САУ Гіацинт на базах зберігання ... скінчились вже.
САУ Гіацинт - вже скінчились. Вже скорочення в військах, бо на базах зберігання вже немає, а виробляють їх у кількості 0 цілих і 0 десятих на рік.
БМП/БТР настільки багато, що в китаї закуплено 1900 баггі (гольфкарів) взагалі без бортів, а в атаки штурмовики "їздять" вже на вкрадених на окупованих територіях мотоциклах.
Частка Т-62/55/54 серед втрачених в травні танків - вже 16%. Тобто вони не в змозі вже відновлювати з баз зберігання Т-90/80/72 в достатніх кількостях - ті залишки, які там ще є (у кількостях по 100-700 танків, в залежності від типу) знаходяться в станах, знано гірших з точки зору строку відновлення, ніж ті, які вони відновлювали в 2022/2023 роках, очевидно. Звідси і тимчасове зростання старючих танків в військах. Але ж на базах зберігання Т-62 та Т-55 теж в різних станах були. І спочатку відновлювали ті, які легше всього було відновлювати...
Мотоцикли у них свої від сочуствующих
Броня 6 тис з початку року.
Чумардоси 520 тис. з початку війни і 160 тис в цьому році на сьогодні.
САУ Гіацинт - вже немає на базах зберігання ремонтопридатних. Вже почали гнати у війська доісторичні гармати М-46. До яких вони не виробляють снарядів - купують в Ірану.