Россияне вербуют заключенных женщин на войну против Украины, - Центр нацсопротивления

В России для участия в войне против Украины активно вербуют заключенных женщин.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение последних месяцев мо рф проводит работу с заключенными в женских исправительных колониях в разных регионах России. Во время таких визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. Им предлагают, в основном, боевые должности, в частности, снайпера и штурмовика", - говорится в сообщении.

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Женщинам, которые согласятся подписать контракт, обещают два месяца учебы. А после завершения контракта – помилование.

Ранее сообщалось, что воюющие против Украины заключенные из РФ больше не получают помилования от Путина. Служить они должны до конца войны, и наибольшее, на что могут рассчитывать, - условное освобождение.

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