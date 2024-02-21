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Новости Война
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Россияне вербуют заключенных женщин на войну против Украины, - Центр нацсопротивления

наручники,кайданки

В России для участия в войне против Украины активно вербуют заключенных женщин.

Об этом сообщает со ссылкой на свои источники Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение последних месяцев мо рф проводит работу с заключенными в женских исправительных колониях в разных регионах России. Во время таких визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. Им предлагают, в основном, боевые должности, в частности, снайпера и штурмовика", - говорится в сообщении.

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Женщинам, которые согласятся подписать контракт, обещают два месяца учебы. А после завершения контракта – помилование.

Ранее сообщалось, что воюющие против Украины заключенные из РФ больше не получают помилования от Путина. Служить они должны до конца войны, и наибольшее, на что могут рассчитывать, - условное освобождение.

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Автор: 

армия РФ (19238) женщины (886) заключенные (511) Центр национального сопротивления (565)


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А в Україні увязнених бережуть, майбутній цвіт нації
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21.02.2024 11:27 Ответить
Ну, буде нашим хлопцям стимул брати в полон. Треба волонтерам про необхідність презервативів подбати для відправки на фронт.
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21.02.2024 11:29 Ответить
фу, какая гадасть ета ваша заливная рьІба....
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21.02.2024 11:33 Ответить
Всё верно. Это русское, уже испытанное ими в двух мировых войнах, биологическое оружие
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21.02.2024 13:45 Ответить
Ага. А ещё чтоб прямо на фронте понараживали
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21.02.2024 13:49 Ответить
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21.02.2024 11:34 Ответить
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21.02.2024 11:40 Ответить
Не женщин, а быдлосамок
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21.02.2024 13:43 Ответить
 
 