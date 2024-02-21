Россияне вербуют заключенных женщин на войну против Украины, - Центр нацсопротивления
В России для участия в войне против Украины активно вербуют заключенных женщин.
Об этом сообщает со ссылкой на свои источники Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение последних месяцев мо рф проводит работу с заключенными в женских исправительных колониях в разных регионах России. Во время таких визитов женщинам предлагают подписать контракт на год. Им предлагают, в основном, боевые должности, в частности, снайпера и штурмовика", - говорится в сообщении.
Женщинам, которые согласятся подписать контракт, обещают два месяца учебы. А после завершения контракта – помилование.
Ранее сообщалось, что воюющие против Украины заключенные из РФ больше не получают помилования от Путина. Служить они должны до конца войны, и наибольшее, на что могут рассчитывать, - условное освобождение.
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