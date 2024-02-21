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Новини Війна
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Росіяни вербують ув’язнених жінок на війну проти України, - Центр нацспротиву

наручники,кайданки

У Росії для участі у війні проти України активно вербують ув’язнених жінок.

Про це повідомляє з посиланням на свої джерела Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Впродовж останніх місяців мо рф проводить роботу з ув’язненими у жіночих виправних колоніях в різних регіонах рф. Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: У ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму: 50 тисяч літніх комплектів вже надходять в армію. ФОТОрепортаж

Жінкам, які погодяться підписати контракт, обіцяють два місяці навчання. А після завершення контракту - помилування.

Раніше повідомлялося, що в’язні з РФ, які воюють проти України, більше не отримують помилування від Путіна. Служити вони мають до кінця війни, і найбільше, на що можуть розраховувати - умовне звільнення.

Також читайте: За час війни в Україні побільшало жінок на "чоловічих" посадах, - Держслужба зайнятості

Автор: 

армія рф (17388) жінки (625) в’язні (334) Центр національного спротиву (815)


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А в Україні увязнених бережуть, майбутній цвіт нації
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21.02.2024 11:27 Відповісти
Ну, буде нашим хлопцям стимул брати в полон. Треба волонтерам про необхідність презервативів подбати для відправки на фронт.
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21.02.2024 11:29 Відповісти
фу, какая гадасть ета ваша заливная рьІба....
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21.02.2024 11:33 Відповісти
Всё верно. Это русское, уже испытанное ими в двух мировых войнах, биологическое оружие
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21.02.2024 13:45 Відповісти
Ага. А ещё чтоб прямо на фронте понараживали
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21.02.2024 13:49 Відповісти
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21.02.2024 11:34 Відповісти
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21.02.2024 11:40 Відповісти
Не женщин, а быдлосамок
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21.02.2024 13:43 Відповісти
 
 