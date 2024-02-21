Росіяни вербують ув’язнених жінок на війну проти України, - Центр нацспротиву
У Росії для участі у війні проти України активно вербують ув’язнених жінок.
Про це повідомляє з посиланням на свої джерела Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Впродовж останніх місяців мо рф проводить роботу з ув’язненими у жіночих виправних колоніях в різних регіонах рф. Під час таких візитів жінкам пропонують підписати контракт на рік. Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика", - йдеться у повідомленні.
Жінкам, які погодяться підписати контракт, обіцяють два місяці навчання. А після завершення контракту - помилування.
Раніше повідомлялося, що в’язні з РФ, які воюють проти України, більше не отримують помилування від Путіна. Служити вони мають до кінця війни, і найбільше, на що можуть розраховувати - умовне звільнення.
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