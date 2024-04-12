РФ почала активніше вербувати жінок із виправних колоній на війну проти України, - Центр нацспротиву

Російські окупанти вербують ув’язнених жінок іти воювати проти України. За це їм обіцяють гроші та можливість повернутись додому.

Про це інформує Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські окупанти в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній РФ.

"Агітатори від міністерства нападу РФ (міноборони РФ - ред.) насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому", - наголошує ЦНС.

У Спротиві додали, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, оскільки в "тенетах пропаганди вірять що повернуться додому живими".

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