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Новини Війна
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РФ почала активніше вербувати жінок із виправних колоній на війну проти України, - Центр нацспротиву

рф,жінки,росія,колонія,ув'язненні

Російські окупанти вербують ув’язнених жінок іти воювати проти України. За це їм обіцяють гроші та можливість повернутись додому.

Про це інформує Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російські окупанти в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній РФ.

"Агітатори від міністерства нападу РФ (міноборони РФ - ред.) насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому", - наголошує ЦНС.

У Спротиві додали, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, оскільки в "тенетах пропаганди вірять що повернуться додому живими". 

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Автор: 

жінки (622) в’язні (333) вербування (241) Центр національного спротиву (804)


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Топ коментарі
+5
Мясокомбінат а не країна. І я хз чого Путіну треба так та україна - може в нього тут перше кохання, може жінка яка йому відмовила - але в нього реально бзик
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12.04.2024 16:01
+3
"Впереди себя мы поставим женщин и детей"

Наступними будуть діти
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12.04.2024 16:10
+3
Слово путін в Україні пишеться з самої найменшої літери.
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12.04.2024 16:26
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Мясокомбінат а не країна. І я хз чого Путіну треба так та україна - може в нього тут перше кохання, може жінка яка йому відмовила - але в нього реально бзик
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12.04.2024 16:01 Відповісти
Слово путін в Україні пишеться з самої найменшої літери.
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12.04.2024 16:26 Відповісти
тепер треба буде ще і окремі бараки додатково у таборах будувати.
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12.04.2024 16:08 Відповісти
"Впереди себя мы поставим женщин и детей"

Наступними будуть діти
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12.04.2024 16:10 Відповісти
"Росводоканал Оренбург" повідомив, що через масштабний повінь у російському місті Оренбург персонал змушений добиратися до своїх об'єктів вплав. Також https://t.me/rvkorenburg/349 інформують , що підтоплено енергообладнання водозабору "Газпроменерго".

У російському міністерстві заявили, що через підтоплення енергообладнання водозабору "Газпроменерго" було знижено тиск у мережі водопостачання в південній частині Оренбурга.
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12.04.2024 16:25 Відповісти
Батальйон сексуальній підтримки їм потрібен. Війна йде довго , насилувати українських громадян вже не можна або німа кого, бо це вже російкопіддані.
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12.04.2024 16:30 Відповісти
В російському Новошахтинську повідомляють про атаку дронів - раніше там призупини НПЗ

НЗНП зупинив роботу після атаки дронами (Фото:Новошахтинський завод нафтопродуктів)

У ніч проти п'ятниці, 12 квітня, https://nv.ua/ukr/world/countries/novoshahtinskiy-zavod-u-rostovskiy-oblasti-zupiniv-robotu-pislya-ataki-bpla-novini-rosiji-50400812.html місто Новошахтинськ Ростовської області РФ атакували дрони , https://t.me/golubev_vu/1256 стверджує губернатор регіону Василь Голубєв.
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12.04.2024 16:30 Відповісти
Кацапськи свиносамки для підняття потенції дохлих орків?
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12.04.2024 16:52 Відповісти
"Жіночі батальйони смерті", жах

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12.04.2024 18:08 Відповісти
Окопні оргії ну і в них не така психіка.
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12.04.2024 19:03 Відповісти
Шо сказати - тріперок кацапів не прожене, але не завадить, щоб вони його скуштували по багатому.
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12.04.2024 20:15 Відповісти
 
 