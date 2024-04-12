РФ почала активніше вербувати жінок із виправних колоній на війну проти України, - Центр нацспротиву
Російські окупанти вербують ув’язнених жінок іти воювати проти України. За це їм обіцяють гроші та можливість повернутись додому.
Про це інформує Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російські окупанти в пошуках додаткового людського ресурсу активно вербують жінок з виправних колоній РФ.
"Агітатори від міністерства нападу РФ (міноборони РФ - ред.) насамперед шукають медиків, снайперів, а за бажанням й до штурмових загонів. Ув’язненим жінкам обіцяють гроші й можливість повернутись додому", - наголошує ЦНС.
У Спротиві додали, що засуджені жінки активно погоджуються на умови, оскільки в "тенетах пропаганди вірять що повернуться додому живими".
Топ коментарі
+5 Михайло Иляш
показати весь коментар12.04.2024 16:01
+3 Остап Покотило
показати весь коментар12.04.2024 16:10
+3 Ярослав Кийко
показати весь коментар12.04.2024 16:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наступними будуть діти
У російському міністерстві заявили, що через підтоплення енергообладнання водозабору "Газпроменерго" було знижено тиск у мережі водопостачання в південній частині Оренбурга.
НЗНП зупинив роботу після атаки дронами (Фото:Новошахтинський завод нафтопродуктів)
У ніч проти п'ятниці, 12 квітня, https://nv.ua/ukr/world/countries/novoshahtinskiy-zavod-u-rostovskiy-oblasti-zupiniv-robotu-pislya-ataki-bpla-novini-rosiji-50400812.html місто Новошахтинськ Ростовської області РФ атакували дрони , https://t.me/golubev_vu/1256 стверджує губернатор регіону Василь Голубєв.