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Росіяни почали більш масово мобілізувати жінок, - Євлаш

російська,жінка,росіянка

У Росії почали більш масово набирати до армії жінок. Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Так, ми відслідковуємо інформацію про те, що вони намагаються мобілізувати і жінок в тому числі. Це не секрет, що і станом на зараз у них досить багато жінок проходять службу у збройних силах. Очевидно, це вказує на те, що їм недостатньо людей і вони намагаються поповнювати. Раніше брали зеків, не дивно, якщо вони скоро і підлітків почнуть брати. Це противник, для якого немає нічого святого, він абсолютно не рахується із людськими втратами і всіма силами намагатиметься поповнити ці свої резерви і кидатиме їх на м'ясо, поки вони не закінчаться фізично", - зазначив Євлаш.

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За його словами, причиною цього стали великі втрати РФ на фронті.

"Це противник, для якого немає нічого святого, який абсолютно не рахується зі своїми втратами і він буде всіма силами намагатися поповнити ці свої людські резерви і буде кидати їх на на м'ясо, поки вони не закінчаться фізично", - сказав Євлаш.

Дивіться: У ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму: 50 тисяч літніх комплектів вже надходять в армію. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17388) жінки (625) мобілізація (3057) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+19
Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу

Нагуя було сваритись з головою?
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22.02.2024 14:11
+18
На кого розраховані ці байки? У рашистів більш ніж достатньо бажаючих воювати і без мобілізації жінок, бо там величезні виплати і воюючим, і родинам утилізованих.
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22.02.2024 14:21
+12
ЩЕ РАЗ - ЦЕ ІПСО. У РФ БЕЗКІНЕЧНО РЕСУРСІВ - готових померти - десь 20-30 млн. Програмістів, бізнесменів і учених - там менше 20 млн. Решта раби готові йти по трупам. ГОтуйтесь до 40 млн, а не їжте пропаганду
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22.02.2024 14:18
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Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу

Нагуя було сваритись з головою?
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22.02.2024 14:11 Відповісти
Там борьба всю жизнь идет)
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22.02.2024 14:42 Відповісти
мужикі в красних трусєлях єщьо нарожают
фу, пля, омосятіна.... !!!

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22.02.2024 15:41 Відповісти
Да там этого г@вна 140 млн... Ну ладно, может 120 млн... всё-таки ж должны же там быть адекватные люди.
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22.02.2024 16:47 Відповісти
Етадругойе! (с)

Холівар зі здоровим глуздом - це зкріпа така. А зараз цей процес вийшов на новий рівень.
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22.02.2024 17:07 Відповісти
А що, непальці вже закінчились ?
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22.02.2024 14:12 Відповісти
Дійшла черга до нє-палок)
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22.02.2024 14:57 Відповісти
На ********* вони іх набирають - Євлаш
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22.02.2024 14:12 Відповісти
Завжди думав, що шоб бути снайпером треба мати спеціальну підготовку, а не лишень цицьки... хоча може щось змінилося...
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22.02.2024 15:05 Відповісти
Ну, снайперша з великими цицьками може ефективніше гасити віддачу при стрільбі, проїзджаючи певну відстань на цицьках, як на шарикопідшипнику.
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22.02.2024 16:48 Відповісти
у вас кацапов да, на фронті 450 тис - а наші більше мільона не всі на фронті...
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22.02.2024 14:27 Відповісти
Зачем далеко ходить, сразу на фронте будут рожать и за Путина умирать
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22.02.2024 14:17 Відповісти
Напевно шлюх з трас мобілізували.
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22.02.2024 14:17 Відповісти
Це вказує на гендерну рівність!
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22.02.2024 14:18 Відповісти
русские ещенарожалки - не люди, кури з меднуножним мозком
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22.02.2024 18:23 Відповісти
ЩЕ РАЗ - ЦЕ ІПСО. У РФ БЕЗКІНЕЧНО РЕСУРСІВ - готових померти - десь 20-30 млн. Програмістів, бізнесменів і учених - там менше 20 млн. Решта раби готові йти по трупам. ГОтуйтесь до 40 млн, а не їжте пропаганду
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22.02.2024 14:18 Відповісти
ІПсО чи ні, а готуватись і не вірити у казочки - треба.
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22.02.2024 16:52 Відповісти
Нема там такого мобресурсу, пане начальник паніки.
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22.02.2024 17:09 Відповісти
На кого розраховані ці байки? У рашистів більш ніж достатньо бажаючих воювати і без мобілізації жінок, бо там величезні виплати і воюючим, і родинам утилізованих.
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22.02.2024 14:21 Відповісти
200к дерев'яних дають як разову помiч, може ще якихось 30-50к вiд мiсцвої влади- ото й усе. З.п. найобують, похороннi найобують (бо ще трупака треба знайти), снаряга вся на волонтерах, як i в нас. Там шукають людей у скрутному становищi, у боргах, алкашiв баби приводять здають.
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22.02.2024 14:34 Відповісти
Там більшість населення у боргах та скрутному становищі, саме тому, жодних проблем з м'ясом у них в найближчий час не передбачається. Якоїсь жорсткої мобілізації у них немає і не було, відтак, не такі там проблеми, як нам ********** розповідати різні "експерти".
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22.02.2024 14:46 Відповісти
Маружи, кобли, шмари, - шикуйсь! Струнко!
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22.02.2024 14:22 Відповісти
Це свідчить про те, що очко товариша не усіх влаштовує. Командирам потрібні ППЖ
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22.02.2024 14:27 Відповісти
"в ефірі телемарафона"? останнім часом на Цензорі вже реально Подоляком смердить.
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22.02.2024 14:29 Відповісти
.
Ви лише зараз помітили, що смердить "подолятиною"? Тут уже з півроку подоляцькі ПТУ-шники (боти) паскудять цеглою.
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22.02.2024 17:13 Відповісти
Наші зелені іноді перевершують кацапуру у промиванні мізків.
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22.02.2024 14:32 Відповісти
Трохи на брехню схоже. Думаю зелені вже перевершили навіть росіян у пропаганді і вішанні локшини на вуха.
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22.02.2024 14:37 Відповісти
Правильно,щоб не було кому лупить орченят.
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22.02.2024 14:41 Відповісти
Навіщо нести цю пургу про жінок і нехватку людей.Ім краще притянуть гостарбайтерів з країн азіі(казахстае,узбекістан,киргизія) і заставити їх вступити в армію за громадянство.Чи корейський ким подгоне своїх пару десятків тисяч за кеш чи технологіі.
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22.02.2024 14:42 Відповісти
Так-так бракує ''ваньок''. Це вже вилазить результат зміни генштабу на керованих д'єрмаком ''паркетних генералів''. Ще через трохи і про ''скумбрію по вісім'' почнуть генерали розповідати.
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22.02.2024 14:48 Відповісти
Єдине що я можу припустити що потім будуть верещати що ''хахли убівают жєнщін''.
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22.02.2024 14:50 Відповісти
На росії «хімічна тривога», є загроза вибуху на хімкомбінаті - русню вже готують до тотальної ліквідації евакуації

РосЗМІ повідомляють, що буцімто хворий на рак працівник Алексинського хімкомбінату замінував реакторний цех.
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22.02.2024 15:46 Відповісти
Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу
----
це свідчить що там добре платять і багато служб можуть тягнути жінки
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22.02.2024 16:11 Відповісти
А давай, ваня, зразу нашрайбай петицію Боневтікові! Щоб Сирського прогнав нахій, а тебе призначив замість нього.
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22.02.2024 17:16 Відповісти
В свете последних реалий стесняюсь спросить-эта дама до штурма посадки или уже после?
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22.02.2024 18:38 Відповісти
 
 