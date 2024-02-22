Росіяни почали більш масово мобілізувати жінок, - Євлаш

У Росії почали більш масово набирати до армії жінок. Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Так, ми відслідковуємо інформацію про те, що вони намагаються мобілізувати і жінок в тому числі. Це не секрет, що і станом на зараз у них досить багато жінок проходять службу у збройних силах. Очевидно, це вказує на те, що їм недостатньо людей і вони намагаються поповнювати. Раніше брали зеків, не дивно, якщо вони скоро і підлітків почнуть брати. Це противник, для якого немає нічого святого, він абсолютно не рахується із людськими втратами і всіма силами намагатиметься поповнити ці свої резерви і кидатиме їх на м'ясо, поки вони не закінчаться фізично", - зазначив Євлаш.

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За його словами, причиною цього стали великі втрати РФ на фронті.

"Це противник, для якого немає нічого святого, який абсолютно не рахується зі своїми втратами і він буде всіма силами намагатися поповнити ці свої людські резерви і буде кидати їх на на м'ясо, поки вони не закінчаться фізично", - сказав Євлаш.

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