Россияне начали более массово мобилизовать женщин, - Евлаш
В России стали более массово набирать в армию женщин. Это свидетельствует о нехватке у врага человеческого ресурса.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ.
"Да, мы отслеживаем информацию о том, что они пытаются мобилизовать и женщин в том числе. Это не секрет, что и по состоянию на сегодняшний день у них достаточно много женщин проходят службу в вооруженных силах. Очевидно, это указывает на то, что им недостаточно людей и они пытаются пополнять. Раньше брали зэков, неудивительно, если они скоро и подростков начнут брать. Это противник, для которого нет ничего святого, он абсолютно не считается с человеческими потерями и всеми силами будет пытаться пополнить эти свои резервы и бросать их на мясо, пока они не закончатся физически", - отметил Евлаш.
По его словам, причиной тому стали большие потери РФ на фронте.
"Это противник, для которого нет ничего святого, абсолютно не считающегося со своими потерями и он будет всеми силами пытаться пополнить эти свои человеческие резервы и будет бросать их на мясо, пока они не закончатся физически", - сказал Евлаш.
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Нагуя було сваритись з головою?
фу, пля, омосятіна.... !!!
Холівар зі здоровим глуздом - це зкріпа така. А зараз цей процес вийшов на новий рівень.
Ви лише зараз помітили, що смердить "подолятиною"? Тут уже з півроку подоляцькі ПТУ-шники (боти) паскудять цеглою.
РосЗМІ повідомляють, що буцімто хворий на рак працівник Алексинського хімкомбінату замінував реакторний цех.
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це свідчить що там добре платять і багато служб можуть тягнути жінки