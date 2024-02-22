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Новости Война
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армия РФ (17988) женщины (869) мобилизация (2601) Евлаш Илья (137)

Россияне начали более массово мобилизовать женщин, - Евлаш

російська,жінка,росіянка

В России стали более массово набирать в армию женщин. Это свидетельствует о нехватке у врага человеческого ресурса.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ cо ссылкой на Укринформ.

"Да, мы отслеживаем информацию о том, что они пытаются мобилизовать и женщин в том числе. Это не секрет, что и по состоянию на сегодняшний день у них достаточно много женщин проходят службу в вооруженных силах. Очевидно, это указывает на то, что им недостаточно людей и они пытаются пополнять. Раньше брали зэков, неудивительно, если они скоро и подростков начнут брать. Это противник, для которого нет ничего святого, он абсолютно не считается с человеческими потерями и всеми силами будет пытаться пополнить эти свои резервы и бросать их на мясо, пока они не закончатся физически", - отметил Евлаш.

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По его словам, причиной тому стали большие потери РФ на фронте.

"Это противник, для которого нет ничего святого, абсолютно не считающегося со своими потерями и он будет всеми силами пытаться пополнить эти свои человеческие резервы и будет бросать их на мясо, пока они не закончатся физически", - сказал Евлаш.

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Топ комментарии
+19
Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу

Нагуя було сваритись з головою?
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22.02.2024 14:11
+18
На кого розраховані ці байки? У рашистів більш ніж достатньо бажаючих воювати і без мобілізації жінок, бо там величезні виплати і воюючим, і родинам утилізованих.
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22.02.2024 14:21
+12
ЩЕ РАЗ - ЦЕ ІПСО. У РФ БЕЗКІНЕЧНО РЕСУРСІВ - готових померти - десь 20-30 млн. Програмістів, бізнесменів і учених - там менше 20 млн. Решта раби готові йти по трупам. ГОтуйтесь до 40 млн, а не їжте пропаганду
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22.02.2024 14:18
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Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу

Нагуя було сваритись з головою?
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22.02.2024 14:11 Ответить
Там борьба всю жизнь идет)
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22.02.2024 14:42 Ответить
мужикі в красних трусєлях єщьо нарожают
фу, пля, омосятіна.... !!!

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22.02.2024 15:41 Ответить
Да там этого г@вна 140 млн... Ну ладно, может 120 млн... всё-таки ж должны же там быть адекватные люди.
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22.02.2024 16:47 Ответить
Етадругойе! (с)

Холівар зі здоровим глуздом - це зкріпа така. А зараз цей процес вийшов на новий рівень.
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22.02.2024 17:07 Ответить
А що, непальці вже закінчились ?
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22.02.2024 14:12 Ответить
Дійшла черга до нє-палок)
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22.02.2024 14:57 Ответить
На ********* вони іх набирають - Євлаш
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22.02.2024 14:12 Ответить
Завжди думав, що шоб бути снайпером треба мати спеціальну підготовку, а не лишень цицьки... хоча може щось змінилося...
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22.02.2024 15:05 Ответить
Ну, снайперша з великими цицьками може ефективніше гасити віддачу при стрільбі, проїзджаючи певну відстань на цицьках, як на шарикопідшипнику.
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22.02.2024 16:48 Ответить
у вас кацапов да, на фронті 450 тис - а наші більше мільона не всі на фронті...
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22.02.2024 14:27 Ответить
Зачем далеко ходить, сразу на фронте будут рожать и за Путина умирать
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22.02.2024 14:17 Ответить
Напевно шлюх з трас мобілізували.
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22.02.2024 14:17 Ответить
Це вказує на гендерну рівність!
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22.02.2024 14:18 Ответить
русские ещенарожалки - не люди, кури з меднуножним мозком
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22.02.2024 18:23 Ответить
ЩЕ РАЗ - ЦЕ ІПСО. У РФ БЕЗКІНЕЧНО РЕСУРСІВ - готових померти - десь 20-30 млн. Програмістів, бізнесменів і учених - там менше 20 млн. Решта раби готові йти по трупам. ГОтуйтесь до 40 млн, а не їжте пропаганду
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22.02.2024 14:18 Ответить
ІПсО чи ні, а готуватись і не вірити у казочки - треба.
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22.02.2024 16:52 Ответить
Нема там такого мобресурсу, пане начальник паніки.
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22.02.2024 17:09 Ответить
На кого розраховані ці байки? У рашистів більш ніж достатньо бажаючих воювати і без мобілізації жінок, бо там величезні виплати і воюючим, і родинам утилізованих.
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22.02.2024 14:21 Ответить
200к дерев'яних дають як разову помiч, може ще якихось 30-50к вiд мiсцвої влади- ото й усе. З.п. найобують, похороннi найобують (бо ще трупака треба знайти), снаряга вся на волонтерах, як i в нас. Там шукають людей у скрутному становищi, у боргах, алкашiв баби приводять здають.
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22.02.2024 14:34 Ответить
Там більшість населення у боргах та скрутному становищі, саме тому, жодних проблем з м'ясом у них в найближчий час не передбачається. Якоїсь жорсткої мобілізації у них немає і не було, відтак, не такі там проблеми, як нам ********** розповідати різні "експерти".
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22.02.2024 14:46 Ответить
Маружи, кобли, шмари, - шикуйсь! Струнко!
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22.02.2024 14:22 Ответить
Це свідчить про те, що очко товариша не усіх влаштовує. Командирам потрібні ППЖ
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22.02.2024 14:27 Ответить
"в ефірі телемарафона"? останнім часом на Цензорі вже реально Подоляком смердить.
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22.02.2024 14:29 Ответить
.
Ви лише зараз помітили, що смердить "подолятиною"? Тут уже з півроку подоляцькі ПТУ-шники (боти) паскудять цеглою.
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22.02.2024 17:13 Ответить
Наші зелені іноді перевершують кацапуру у промиванні мізків.
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22.02.2024 14:32 Ответить
Трохи на брехню схоже. Думаю зелені вже перевершили навіть росіян у пропаганді і вішанні локшини на вуха.
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22.02.2024 14:37 Ответить
Правильно,щоб не було кому лупить орченят.
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22.02.2024 14:41 Ответить
Навіщо нести цю пургу про жінок і нехватку людей.Ім краще притянуть гостарбайтерів з країн азіі(казахстае,узбекістан,киргизія) і заставити їх вступити в армію за громадянство.Чи корейський ким подгоне своїх пару десятків тисяч за кеш чи технологіі.
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22.02.2024 14:42 Ответить
Так-так бракує ''ваньок''. Це вже вилазить результат зміни генштабу на керованих д'єрмаком ''паркетних генералів''. Ще через трохи і про ''скумбрію по вісім'' почнуть генерали розповідати.
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22.02.2024 14:48 Ответить
Єдине що я можу припустити що потім будуть верещати що ''хахли убівают жєнщін''.
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22.02.2024 14:50 Ответить
На росії «хімічна тривога», є загроза вибуху на хімкомбінаті - русню вже готують до тотальної ліквідації евакуації

РосЗМІ повідомляють, що буцімто хворий на рак працівник Алексинського хімкомбінату замінував реакторний цех.
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22.02.2024 15:46 Ответить
Це свідчить про брак у ворога людського ресурсу
----
це свідчить що там добре платять і багато служб можуть тягнути жінки
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22.02.2024 16:11 Ответить
А давай, ваня, зразу нашрайбай петицію Боневтікові! Щоб Сирського прогнав нахій, а тебе призначив замість нього.
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22.02.2024 17:16 Ответить
В свете последних реалий стесняюсь спросить-эта дама до штурма посадки или уже после?
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22.02.2024 18:38 Ответить
 
 