Рашисти вдарили по зерновій інфраструктурі в Степанівці та Глухову Сумської області, троє поранених. ФОТО

Вдень 23 серпня російські військові завдали ракетних ударів по Степанівській громаді та Глухову Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"23 серпня 2024 року близько 12:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав ракетних ударів по зерновій інфраструктурі Степанівської громади Сумського району та м. Глухів Шосткинського району. Троє працівників сільськогосподарського підприємства отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

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