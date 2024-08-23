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Рашисти вдарили по зерновій інфраструктурі в Степанівці та Глухову Сумської області, троє поранених. ФОТО

Вдень 23 серпня російські військові завдали ракетних ударів по Степанівській громаді та Глухову Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

"23 серпня 2024 року близько 12:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог завдав ракетних ударів по зерновій інфраструктурі Степанівської громади Сумського району та м. Глухів Шосткинського району. Троє працівників сільськогосподарського підприємства отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Сумщині Сили оборони створюють буферну зону, що дозволяє зменшити кількість обстрілів територій на цьому напрямку, - Держприкордонслужба

На Сумщині ворог завдав ракетних ударів по зерновій інфраструктурі
На Сумщині ворог завдав ракетних ударів по зерновій інфраструктурі

Автор: 

обстріл (28435) Сумська область (3667)


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Як писати ахінею типу дойдем до АЕС, до Курська так коментаторів немєряно а от як прокоментувати ось такі та інші наслідки (яких значно побільшало за півмісяця) походів то тут якось не дуже.
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23.08.2024 15:17 Відповісти
Що тут коментувати? Я живу в Сумах і констатую - кацапня за останні два тижні наче сказилася. Такої кількості прильотів ( каби, шахеди, ракети) на місто та область не було з початку війни. Щось, звісно (і досить багато), збивають, але від того не легше
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24.08.2024 01:31 Відповісти
Про знають місцеві а ті що війни не бачили пишуть про перемоги 6
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24.08.2024 07:33 Відповісти
 
 