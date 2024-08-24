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На Сумщине рашисты атаковали дроном автомобиль гражданских: погибла супружеская пара. ФОТО

Утром 24 августа в Есманьской громаде Сумской области российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль. Погибли супруги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Сумская областная прокуратура и местное издание "Кордон.Медиа".

По данным следствия, 24 августа 2024 года около 08:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, беспилотником атаковал гражданский автомобиль, который двигался по трассе "Копти - Глухов - Бачевск".

В результате атаки погибли 35-летний мужчина Александр и его 34-летняя жена Наталья.

Поселковый голова Сергей Минаков сообщил, что трагедия произошла возле села Вольная Слобода Эсманской громады. Без родителей остались маленькие дети.

На Сумщині рашисти атакували дроном автомобіль цивільних

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обстрел (27129) Сумская область (3117) военные преступления (1434)


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24.08.2024 12:31 Ответить
Унаслідок атаки загинули 35-річний чоловік Олександр та його 34-річна дружина Наталія.Без батьків залишилися маленькі діти.

Який жах...

Нелюди. Будьте ви прокляті всі.
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24.08.2024 12:57 Ответить
горіть у пеклі москалі...всі до ноги
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24.08.2024 13:12 Ответить
Ось так рашиська орда свідомо вбиває мирних громадян і так кожен день ,світ мовчить ,влада теж мовчить.
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24.08.2024 15:01 Ответить
 
 