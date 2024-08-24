На Сумщине рашисты атаковали дроном автомобиль гражданских: погибла супружеская пара. ФОТО
Утром 24 августа в Есманьской громаде Сумской области российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль. Погибли супруги.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Сумская областная прокуратура и местное издание "Кордон.Медиа".
По данным следствия, 24 августа 2024 года около 08:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, беспилотником атаковал гражданский автомобиль, который двигался по трассе "Копти - Глухов - Бачевск".
В результате атаки погибли 35-летний мужчина Александр и его 34-летняя жена Наталья.
Поселковый голова Сергей Минаков сообщил, что трагедия произошла возле села Вольная Слобода Эсманской громады. Без родителей остались маленькие дети.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Який жах...
Нелюди. Будьте ви прокляті всі.