На Сумщине рашисты атаковали дроном автомобиль гражданских: погибла супружеская пара. ФОТО

Утром 24 августа в Есманьской громаде Сумской области российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль. Погибли супруги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Сумская областная прокуратура и местное издание "Кордон.Медиа".

По данным следствия, 24 августа 2024 года около 08:00 ч, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг, по предварительным данным, беспилотником атаковал гражданский автомобиль, который двигался по трассе "Копти - Глухов - Бачевск".

В результате атаки погибли 35-летний мужчина Александр и его 34-летняя жена Наталья.

Поселковый голова Сергей Минаков сообщил, что трагедия произошла возле села Вольная Слобода Эсманской громады. Без родителей остались маленькие дети.

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