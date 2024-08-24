В 11 приграничных громадах Сумщины ночью и утром прогремели 57 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Свеская, Дружбовская громады.

Шалыгинская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва).

Свесская громада: зафиксированы авиаудары (КАБ) (6 взрывов).

Хотинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (8 взрывов).

Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).

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Эсманьская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

Березовская громада: был авиаудар (КАБ) (3 взрыва).

Глуховская громада: зафиксирован 1 обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Дружбовская громада: нанесен авиаудар (КАБ) (2 взрыва).

Белопольская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).

Новослободская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.

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