В 11 приграничных громадах Сумщины ночью и утром прогремели 57 взрывов
Ночью и утром россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Березовская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Свеская, Дружбовская громады.
- Шалыгинская громада: осуществлены обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва).
- Свесская громада: зафиксированы авиаудары (КАБ) (6 взрывов).
- Хотинская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов) и артиллерии (8 взрывов).
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).
- Эсманьская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- Березовская громада: был авиаудар (КАБ) (3 взрыва).
- Глуховская громада: зафиксирован 1 обстрел FPV-дроном (1 взрыв).
- Дружбовская громада: нанесен авиаудар (КАБ) (2 взрыва).
- Белопольская громада: осуществлен авиаудар (КАБ) (1 взрыв).
- Новослободская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль