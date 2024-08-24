В 11 прикордонних громадах Сумщини вночі та вранці пролунали 57 вибухів
Вночі та зранку росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Дружбівська громади.
- Шалигинська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (7 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
- Свеська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (6 вибухів).
- Хотінська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (8 вибухів).
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).
- Березівська громада: був авіаудар (КАБ) (3 вибухи).
- Глухівська громада: зафіксовано 1 обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Дружбівська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).
- Новослобідська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
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