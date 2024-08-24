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В 11 прикордонних громадах Сумщини вночі та вранці пролунали 57 вибухів

Обстріли Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Дружбівська громади.

  • Шалигинська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (7 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Свеська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (6 вибухів).
  • Хотінська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (8 вибухів).
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів).

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  • Есманьська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).
  • Березівська громада: був авіаудар (КАБ) (3 вибухи).
  • Глухівська громада: зафіксовано 1 обстріл FPV-дроном (1 вибух).
  • Дружбівська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи).
  • Білопільська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).
  • Новослобідська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

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Автор: 

обстріл (28228) Сумська область (3550)


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