В 11 прикордонних громадах Сумщини вночі та вранці пролунали 57 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 57 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Свеська, Дружбівська громади.

Шалигинська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (7 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).

Свеська громада: зафіксовано авіаудари (КАБ) (6 вибухів).

Хотінська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів) та артилерії (8 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів).

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Есманьська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Березівська громада: був авіаудар (КАБ) (3 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано 1 обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Дружбівська громада: завдано авіаудару (КАБ) (2 вибухи).

Білопільська громада: здійснено авіаудар (КАБ) (1 вибух).

Новослобідська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

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