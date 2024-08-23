Впродовж дня загарбники здійснили 87 обстрілів Сумщини, четверо поранених
Упродовж дня п’ятниці, 23 серпня, окупанти здійснили 87 обстрілів Сумщини. Пролунало 265 вибухів на території 13 громад області. Четверо цивільних осіб зазнали поранень.
Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:
- Шалигинська громада: здійснено авіаудар КАБом, мінометний обстріл, обстріл FPV-дронами. Унаслідок обстрілу FPV-дроном дістав поранення місцевий житель;
- По території Сумського району рашисти завдари ракетний удар. Троє осіб зазнали поранень;
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії, РСЗВ, мінометів, здійснив авіаудар КАБом, FPV-дронами та скинув вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ);
- Глухівська громада: загарбники атакували FPV-дронами та завдали авіаудар КАБом;
- Дружбівська громада: зафіксовано авіаудари КАБами та обстріли з мінометів;
- Білопільська громада: ворог завдав авіаудару КАБом, ударів FPV-дронами, вів обстріли з мінометів;
- На територію Есманьської громади ворог скинув 3 міни. Також атакував FPV-дроном;
- Великописарівська громада: ворог вдарив з мінометів, гранатометів (СПГ), атакував FPV-дронами, скинув вибухові пристрої з БпЛА (ВОГ);
- Середино-Будська громада: були мінометні обстріли, обстріли FPV-дронами, артобстріли;
- Березівська громада: завдано авіаударів КАБами;
- Свеська громада: зафіксовано авіаудари КАБами;
- Новослобідська громада: здійснено авіаудар КАБом, була атака FPV-дроном;
- Миропільська громада: ворог бив з артилерії;
- Миколаївська громада: завдано авіаудару керованою авіаційною бомбою.
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