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Новости Война
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В течение дня захватчики совершили 87 обстрелов Сумщины, четверо ранены

Впродовж дня загарбники здійснили 87 обстрілів Сумщини, четверо поранених

В течение дня пятницы, 23 августа, оккупанты совершили 87 обстрелов Сумщины. Прозвучало 265 взрывов на территории 13 громад области. Четверо гражданских лиц получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, под вражескими обстрелами оказались:

  • Шалыгинская громада: осуществлен авиаудар КАБом, минометный обстрел, обстрел FPV-дронами. В результате обстрела FPV-дроном получил ранение местный житель;
  • По территории Сумского района рашисты нанесли ракетный удар. Три человека получили ранения;
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов, совершил авиаудар КАБом, FPV-дронами и сбросил взрывные устройства с БпЛА (ВОГ);
  • Глуховская громада: захватчики атаковали FPV-дронами и нанесли авиаудар КАБом;
  • Дружбовская громада: зафиксированы авиаудары КАБами и обстрелы из минометов;
  • Белопольская громада: враг нанес авиаудар КАБом, удары FPV-дронами, вел обстрелы из минометов;
  • На территорию Есманской громады враг сбросил 3 мины. Также атаковал FPV-дроном;
  • Великописаревская громада: враг ударил из минометов, гранатометов (СПГ), атаковал FPV-дронами, сбросил взрывные устройства с БпЛА (ВОГ);
  • Середино-Будская громада: были минометные обстрелы, обстрелы FPV-дронами, артобстрелы;
  • Березовская громада: нанесены авиаудары КАБами;
  • Свесская громада: зафиксированы авиаудары КАБами;
  • Новослободская громада: осуществлен авиаудар КАБом, была атака FPV-дроном;
  • Миропольская громада: враг бил из артиллерии;
  • Николаевская громада: нанесен авиаудар управляемой авиационной бомбой.

Смотрите также: Рашисты ударили по зерновой инфраструктуре в Степановке и Глухове Сумской области, трое раненых. ФОТО

Автор: 

обстрел (26906) Сумская область (3001)


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