В течение дня захватчики совершили 87 обстрелов Сумщины, четверо ранены
В течение дня пятницы, 23 августа, оккупанты совершили 87 обстрелов Сумщины. Прозвучало 265 взрывов на территории 13 громад области. Четверо гражданских лиц получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Шалыгинская громада: осуществлен авиаудар КАБом, минометный обстрел, обстрел FPV-дронами. В результате обстрела FPV-дроном получил ранение местный житель;
- По территории Сумского района рашисты нанесли ракетный удар. Три человека получили ранения;
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии, РСЗО, минометов, совершил авиаудар КАБом, FPV-дронами и сбросил взрывные устройства с БпЛА (ВОГ);
- Глуховская громада: захватчики атаковали FPV-дронами и нанесли авиаудар КАБом;
- Дружбовская громада: зафиксированы авиаудары КАБами и обстрелы из минометов;
- Белопольская громада: враг нанес авиаудар КАБом, удары FPV-дронами, вел обстрелы из минометов;
- На территорию Есманской громады враг сбросил 3 мины. Также атаковал FPV-дроном;
- Великописаревская громада: враг ударил из минометов, гранатометов (СПГ), атаковал FPV-дронами, сбросил взрывные устройства с БпЛА (ВОГ);
- Середино-Будская громада: были минометные обстрелы, обстрелы FPV-дронами, артобстрелы;
- Березовская громада: нанесены авиаудары КАБами;
- Свесская громада: зафиксированы авиаудары КАБами;
- Новослободская громада: осуществлен авиаудар КАБом, была атака FPV-дроном;
- Миропольская громада: враг бил из артиллерии;
- Николаевская громада: нанесен авиаудар управляемой авиационной бомбой.
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