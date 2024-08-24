Россияне ночью и утром атаковали два района Днепропетровщины, пострадала женщина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью на 24 августа враг атаковал Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ночью обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду, что на Криворожье. Пострадала 85-летняя женщина. Произошло возгорание. Поврежден частный дом.
Кроме того, ночью и уже на утро агрессор целился по Никопольщине. Применял артиллерию и дроны-камикадзе.
Под ударами находились Никополь, Марганецкая и Покровская громады. В результате атаки изуродованы дом, хозяйственная постройка и газопровод. Люди не пострадали.
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