Оккупанты атаковали Никопольщину из разных видов оружия: повреждена инфраструктура, дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 23 августа российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применяя различное оружие. Обстреливали из артиллерии, били дронами-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с БпЛА.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под обстрелами находились Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.
В результате атак повреждены инфраструктура, два частных дома, магазин, линия электропередач. Уничтожена теплица.
Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших.
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