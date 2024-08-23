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Оккупанты атаковали Никопольщину из разных видов оружия: повреждена инфраструктура, дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 23 августа российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применяя различное оружие. Обстреливали из артиллерии, били дронами-камикадзе и сбрасывали боеприпасы с БпЛА.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под обстрелами находились Никополь, Мировская, Марганецкая и Покровская громады.

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Обстріл Нікопольщини 23 серпня

В результате атак повреждены инфраструктура, два частных дома, магазин, линия электропередач. Уничтожена теплица.

Сообщается, что обошлось без погибших и пострадавших.

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Обстріл Нікопольщини 23 серпня
Обстріл Нікопольщини 23 серпня
Обстріл Нікопольщини 23 серпня

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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