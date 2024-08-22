Вследствие российских обстрелов на Никопольщине пострадала женщина и повреждены частные дома. ФОТОрепортаж
В течение 22 августа российские войска обстреляли Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую, Мировскую громады Днепропетровщины.Пострадала 81-летняя женщина, повреждены 4 частных дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Никопольщина страдала от ударов вражеской артиллерии и дронов-камикадзе. Агрессор атаковал Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую, Мировскую громады", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пострадала 81-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.
Также повреждены 4 частных дома, пятиэтажка, линии электропередач. Произошли два пожара, которые спасатели ликвидировали.
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