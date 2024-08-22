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Вследствие российских обстрелов на Никопольщине пострадала женщина и повреждены частные дома. ФОТОрепортаж

В течение 22 августа российские войска обстреляли Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую, Мировскую громады Днепропетровщины.Пострадала 81-летняя женщина, повреждены 4 частных дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Никопольщина страдала от ударов вражеской артиллерии и дронов-камикадзе. Агрессор атаковал Никополь, Марганецкую, Красногригорьевскую, Мировскую громады", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадала 81-летняя женщина. Она будет лечиться амбулаторно.

Также повреждены 4 частных дома, пятиэтажка, линии электропередач. Произошли два пожара, которые спасатели ликвидировали.

Смотрите также: В результате российских обстрелов на Никопольщине повреждена инфраструктура и частные дома. ФОТОрепортаж

Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня
Обстріл Дніпропетровщини 22 серпня

Автор: 

обстрел (27114) Никополь (1018) Днепропетровская область (3944)


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