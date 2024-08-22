Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині постраждала жінка та пошкоджено приватні будинки. ФОТОрепортаж

Протягом 22 серпня російські війська обстріляли Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську громади Дніпропетровщини. Постраждала 81-річна жінка, пошкоджені 4 приватні будинки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Нікопольщина потерпала від ударів ворожої артилерії і дронів-камікадзе. Агресор атакував Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську, Мирівську громади", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждала 81-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Також пошкоджені 4 приватні будинки, п’ятиповерхівка, лінії електропередач. Сталися дві пожежі, які рятувальники вгамували.

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