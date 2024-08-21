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Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки. ФОТОрепортаж

Протягом 21 серпня росіяни били по Нікопольському району Дніпропетровщини артилерією та дронами-камікадзе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог тероризував Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджені інфраструктура, заправка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і лінія електропередач", - зазначив Лисак.

За уточненою інформацією, через вранішні удари по Марганецькій громаді побиті оселя та господарська споруда.

Обійшлось без загиблих і постраждалих.

Читайте: Вночі та вранці росіяни атакували Нікопольщину, над Дніпропетровщиною знищено 2 "Шахеди"

Російські обстріли Нікопольщини 21 серпня

Пошкоджене обстрілом авто
Російські обстріли Нікопольщини 21 серпня

Автор: 

обстріл (28428) Нікополь (1186) Дніпропетровська область (3716)


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