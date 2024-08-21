Внаслідок російських обстрілів на Нікопольщині пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки. ФОТОрепортаж
Протягом 21 серпня росіяни били по Нікопольському району Дніпропетровщини артилерією та дронами-камікадзе.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Ворог тероризував Нікополь, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджені інфраструктура, заправка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто і лінія електропередач", - зазначив Лисак.
За уточненою інформацією, через вранішні удари по Марганецькій громаді побиті оселя та господарська споруда.
Обійшлось без загиблих і постраждалих.
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