В результате российских обстрелов на Никопольщине повреждена инфраструктура и частные дома. ФОТОрепортаж
В течение 21 августа россияне били по Никопольскому району Днепропетровщины артиллерией и дронами-камикадзе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Враг терроризировал Никополь, Покровскую, Марганецкую и Мировскую громады. Повреждены инфраструктура, заправка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и линия электропередач", - отметил Лысак.
По уточненной информации, из-за утренних ударов по Марганецкой громаде побиты дом и хозяйственная постройка.
Обошлось без погибших и пострадавших.
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