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В результате российских обстрелов на Никопольщине повреждена инфраструктура и частные дома. ФОТОрепортаж

В течение 21 августа россияне били по Никопольскому району Днепропетровщины артиллерией и дронами-камикадзе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Враг терроризировал Никополь, Покровскую, Марганецкую и Мировскую громады. Повреждены инфраструктура, заправка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и линия электропередач", - отметил Лысак.

По уточненной информации, из-за утренних ударов по Марганецкой громаде побиты дом и хозяйственная постройка.

Обошлось без погибших и пострадавших.

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Російські обстріли Нікопольщини 21 серпня

Пошкоджене обстрілом авто
Російські обстріли Нікопольщини 21 серпня

Автор: 

обстрел (27107) Никополь (1018) Днепропетровская область (3943)


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