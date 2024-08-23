Окупанти атакували Нікопольщину з різних видів зброї: Пошкоджено інфраструктуру, будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня 23 серпня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи різну зброю. Обстрілювали з артилерії, били дронами-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під обстрілами перебували Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.
Унаслідок атак пошкоджені інфраструктура, два приватні будинки, магазин, лінія електропередач. Знищено парник.
Повідомляється, що минулося без загиблих і постраждалих.
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