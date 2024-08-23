Окупанти атакували Нікопольщину з різних видів зброї: Пошкоджено інфраструктуру, будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 23 серпня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, застосовуючи різну зброю. Обстрілювали з артилерії, били дронами-камікадзе і скидали боєприпаси з БпЛА.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під обстрілами перебували Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади.

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Унаслідок атак пошкоджені інфраструктура, два приватні будинки, магазин, лінія електропередач. Знищено парник.

Повідомляється, що минулося без загиблих і постраждалих.

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