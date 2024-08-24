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Росіяни вночі та вранці атакували два райони Дніпропетровщини, постраждала жінка. ФОТОрепортаж

Вночі на 24 серпня ворог атакував Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вночі обстріляв з артилерії Зеленодольську громаду, що на Криворіжжі. Постраждала 85-річна жінка. Сталося займання. Пошкоджений приватний будинок.

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Крім того, вночі і вже на ранок агресор цілив по Нікопольщині. Застосовував артилерію і дрони-камікадзе.

Під ударами перебували Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Унаслідок атаки понівечені оселя, господарська споруда та газогін. Людей не зачепило.

Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини
Обстріл Дніпропетровщини

Автор: 

обстріл (28449) Нікополь (1187) Дніпропетровська область (3718)


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