На Сумщині рашисти атакували дроном автомобіль цивільних: загинуло подружжя. ФОТО

Зранку 24 серпня в Есманьській громаді Сумської області російські окупанти атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Загинуло подружжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сумська обласна прокуратура та місцеве видання "Кордон.Медіа".

За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 08:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, безпілотником атакував цивільний автомобіль, який рухався по трасі "Кіпті - Глухів - Бачівськ".

Унаслідок атаки загинули 35-річний чоловік Олександр та його 34-річна дружина Наталія.

Селищний голова Сергій Мінаков повідомив, що трагедія сталася біля села Вільна Слобода Есманської громади. Без батьків залишилися маленькі діти.

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