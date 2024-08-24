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На Сумщині рашисти атакували дроном автомобіль цивільних: загинуло подружжя. ФОТО

Зранку 24 серпня в Есманьській громаді Сумської області російські окупанти атакували FPV-дроном цивільний автомобіль. Загинуло подружжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Сумська обласна прокуратура та місцеве видання "Кордон.Медіа".

За даними слідства, 24 серпня 2024 року близько 08:00 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, безпілотником атакував цивільний автомобіль, який рухався по трасі "Кіпті - Глухів - Бачівськ".

Унаслідок атаки загинули 35-річний чоловік Олександр та його 34-річна дружина Наталія.

Селищний голова Сергій Мінаков повідомив, що трагедія сталася біля села Вільна Слобода Есманської громади. Без батьків залишилися маленькі діти.

На Сумщині рашисти атакували дроном автомобіль цивільних

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обстріл (28449) Сумська область (3674) воєнні злочини (1859)


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24.08.2024 12:31 Відповісти
Унаслідок атаки загинули 35-річний чоловік Олександр та його 34-річна дружина Наталія.Без батьків залишилися маленькі діти.

Який жах...

Нелюди. Будьте ви прокляті всі.
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24.08.2024 12:57 Відповісти
горіть у пеклі москалі...всі до ноги
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24.08.2024 13:12 Відповісти
Ось так рашиська орда свідомо вбиває мирних громадян і так кожен день ,світ мовчить ,влада теж мовчить.
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24.08.2024 15:01 Відповісти
 
 