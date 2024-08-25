У Краматорську вночі росіяни вдарили по цивільному об’єкту, є поранені журналісти (оновлено)
Вночі 25 серпня у Краматорську пролунали вибухи. Росіяни обстріляли цивільний об'єкт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки. Є поранені. Один у важкому стані.
Встановлюємо ступінь завданої шкоди внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни вдарили по готелю.
Серед ночі росіяни ударили по Краматорську. Черговою мішенню в місті став готель - наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих - журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", - йдеться у повідомленні.
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володимир омельянов
показати весь коментар25.08.2024 08:27 Відповісти Мені подобається 6
амфаш
показати весь коментар25.08.2024 11:25 Відповісти Мені подобається 2
Чайка Київ
показати весь коментар25.08.2024 19:03 Відповісти Мені подобається 0
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