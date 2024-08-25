У Краматорську вночі росіяни вдарили по цивільному об’єкту, є поранені журналісти (оновлено)

Вночі 25 серпня у Краматорську пролунали вибухи. Росіяни обстріляли цивільний об'єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки. Є поранені. Один у важкому стані.

Встановлюємо ступінь завданої шкоди внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та Чугуєву: 10 постраждалих, зокрема 4-річна дитина

Згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни вдарили по готелю.

Серед ночі росіяни ударили по Краматорську. Черговою мішенню в місті став готель - наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих - журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", - йдеться у повідомленні.