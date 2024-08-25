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У Краматорську вночі росіяни вдарили по цивільному об’єкту, є поранені журналісти (оновлено)

Краматорськ

Вночі 25 серпня у Краматорську пролунали вибухи. Росіяни обстріляли цивільний об'єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки. Є поранені. Один у важкому стані.

Встановлюємо ступінь завданої шкоди внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться в повідомленні.

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Згодом начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни вдарили по готелю.

Серед ночі росіяни ударили по Краматорську. Черговою мішенню в місті став готель - наразі відомо про двох поранених, ще одна людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих - журналісти, громадяни України, США та Великої Британії", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Краматорськ (651) обстріл (28263) Донецька область (8335)


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Жодного дня не проходить що б рашиськї варвари не воювали з мирним населенням ,це не армія ,це злочина терористична орда ,коли вже здохне той виродок путін ,скільки ця паскуда біди принесло і земля тримає цю погань ?
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25.08.2024 08:27 Відповісти
"Уничтожена гостиница, где заседали 100 натовских генералов-наёмников!"
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25.08.2024 11:25 Відповісти
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25.08.2024 19:03 Відповісти
 
 